CHARLOTTE, Caroline du Nord: Trevor Lawrence a récolté 412 verges en attaque et trois touchés, Travis Etienne a couru 124 verges et un score et le n ° 4 Clemson a dominé le n ° 2 Notre-Dame 34-10 samedi pour remporter son sixième championnat consécutif de la Conférence de la côte atlantique.

Lawrence a lancé de longues passes à Amari Rodgers et EJ Williams au cours de la première mi-temps pour aider les Tigers (10-1) à venger une double défaite de 47-40 en prolongation à Norte Dame avec Lawrence mis à l’écart en raison de la coronavirus pour verrouiller une place dans les éliminatoires de football universitaire pour la sixième saison consécutive.

Lawrence, le joueur par excellence du jeu et le premier choix présumé du repêchage de la NFL, a surmonté une interception précoce sur une balle inclinée pour compléter 25 des 36 passes pour 322 verges. Il a couru 14 fois pour 90 verges, avec un touché de 34 verges.

Le quart-arrière junior a tout fait, même jetant un bloc pour faire ressortir Etienne pour un gain de 15 verges sur une troisième descente à la fin du deuxième quart menant à un touché et une avance de 24-3 à la mi-temps.

Rodgers a réussi huit attrapés pour 121 verges, et Williams en a ajouté quatre pour 80 verges, y compris une prise dynamique à une main où il a atteint derrière sa tête pour accrocher le ballon.

Clemson a permis à Notre Dame d’accumuler 518 verges lors de la rencontre précédente, mais a limité les Fighting Irish (10-1) à 263 verges samedi et limogé le quart Ian Book à six reprises. Book a passé la majeure partie du jeu sous la contrainte, régulièrement vidé de sa poche et forcé de jouer en courant.

Le secondaire de Clemson a mis les pinces sur les larges receveurs de Notre-Dame, et le demi offensif Tyren Williams a été limité à 49 verges au sol après avoir terminé avec 140 verges au sol et trois touchés dans le premier match. Le livre a été tenu à 219 verges par la passe et aucun touché.

L’élan a changé à la fin du premier quart lorsque le botteur de Notre-Dame Jonathan Doerer, qui avait converti un record du match pour le titre de l’ACC de 51 verges lors du premier entraînement du match, a claqué une tentative de 21 verges sur le montant droit.

Les Tigers ont rapidement capitalisé lorsque Rodgers a fait mordre le demi de coin Shaun Crawford lors d’un double mouvement et a réussi une passe parfaitement lancée de Lawrence pour une frappe de 67 verges, la première des quatre commandes consécutives pour clôturer la première mi-temps.

Après que Clemson ait arrêté Notre Dame sur un quatrième et troisième clé, Lawrence a déplacé les Tigers de 72 verges en six jeux, montrant sa conscience de poche en intensifiant pour éviter la pression et gagner suffisamment de temps pour trouver Williams sur un itinéraire de croisement pour un 33 verges. score et un 14-3 mènent au plus gros déficit de Notre-Dame de la saison.

Etienne l’a ouvert quand il a pris un transfert, a glissé un plaquage à la cheville et a couru 44 verges pour un touché en quatrième et 1 pour une avance de 24-3 avec 21 secondes à faire en première mi-temps. Lawrence a essentiellement mis de côté avec 3:43 à jouer au troisième quart quand il a couru au milieu pour un touché de 34 verges.

TAKEAWAYS

Clemson: Le retour du secondeur James Skalski et du plaqueur défensif Tyler Davis, qui ont tous deux raté le premier match, s’est avéré être une différence majeure pour la défense de Clemson cette fois-ci.

Notre Dame: Les Fighting Irish ne pouvaient rien obtenir dans le jeu de passes. Book était sous pression presque chaque fois qu’il tentait de lancer le ballon et les larges receveurs de Notre-Dame ne pouvaient pas secouer les arrières défensifs de Clemson.

CIBLAGE

Clemson safety Nolan Turner devra passer la première moitié du match éliminatoire du premier tour après avoir été expulsé au quatrième quart pour avoir ciblé l’ailier serré Michael Mayer.

SUIVANT

Clemson: Aucune équipe à deux défaites ne s’était jamais qualifiée pour les éliminatoires de football universitaire, il était donc impératif que les Tigers gagnent pour obtenir une place et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Notre Dame: Notre Dame espère battre le n ° 5 Texas A&M pour la dernière place en séries éliminatoires.

