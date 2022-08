Lawn Bowls Team Manager Anju Luthra After Women’s Four Assure India a Medal

L’Indian Women’s Four ne va pas se reposer sur ses lauriers et visera la médaille d’or lors de la finale de mardi contre l’Afrique du Sud lors de la compétition de boulingrin des Jeux du Commonwealth à Birmingham, a déclaré la manager de l’équipe Anju Luthra après la victoire historique de l’équipe contre la Nouvelle-Zélande.

« Nous avons remporté la médaille après 12 ans de travail acharné. À certaines occasions, nous avions raté la médaille d’un bol, en quart de finale ou en demi-finale. Mais cette année, nous l’avons prouvé et nous sommes sur le podium, mais nous aimerions nous convertir à l’or et nous ferons de notre mieux pour créer l’histoire sur l’histoire », a déclaré lundi Anju Luthra.

Alors que les années de sueur et de labeur et de nombreuses déceptions ont abouti à un moment historique pour les joueuses indiennes de boulingrin aux Jeux du Commonwealth lundi, le Women’s Fours a assuré au pays sa première médaille dans le sport avec une superbe victoire 16-13 contre la Nouvelle-Zélande à le parc Victoria au Royal Leamington Spa.

Les Indian Fours comprenant Lovely Dubey, Pinki, Nayanmoni Saikia et Rupa Rani Tirkey avaient atteint les demi-finales après avoir battu Norfolk Island 17-9 en quarts de finale et obtenu leur place en finale grâce à un superbe effort au 15e et dernier bout.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Alors que la Nouvelle-Zélande, tête de série la plus élevée, prenait rapidement les devants et rattrapait l’Inde à la fin de la 13e volée, les Kiwis détenaient une étroite avance d’un coup à 13-12. Mais les Indiens ont fait compter les dernières boules pour rafler quatre points et rafler leur place en finale.

“J’avais pleine confiance lors du dernier bol, j’ai dit ‘tu peux le faire, tu peux le faire’ et Rupa (Rani Tirkey) l’a prouvé et nous avons gagné les quatre points pour gagner”, a déclaré Anju Luthra après la victoire historique en demi-finale.

Elle a déclaré que l’histoire récente des Indiens dans les compétitions internationales, en particulier les Jeux du Commonwealth, est pleine de déceptions causées par des pertes étroites lors des huitièmes de finale.

En battant la Nouvelle-Zélande en demi-finale à Birmingham, les joueurs ont prouvé qu’ils avaient peut-être pris le sport en retard, qu’ils appartenaient au sport et méritaient leur place en finale.

Anju a déclaré que gagner la demi-finale était très important pour les joueurs, car la médaille attirera beaucoup d’attention sur le sport et placera également les administrateurs du sport après les nombreux ratés de justesse aux Jeux du Commonwealth au fil des ans.

“Obtenir une médaille est important parce que quand nous retournons (en Inde), la fédération dit toujours” qu’avez-vous fait? obtiendra au sport et aux joueurs l’attention qu’ils méritent.

On espère juste que les Indian Women’s Fours poursuivront leur brillante performance contre l’Afrique du Sud en finale et remporteront la médaille d’or qu’elles rêvaient de remporter depuis qu’elles ont commencé à pratiquer ce sport en 2009.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici