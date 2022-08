Lawn Bowls Indian Women remportent leur première médaille CWG dans le format “Fours”

L’équipe indienne de boulingrin s’est assurée une toute première médaille historique aux Jeux du Commonwealth après avoir battu la Nouvelle-Zélande 16-13 en demi-finale de l’épreuve féminine à quatre, ici lundi. Ce sera la première apparition finale de l’Inde dans le format féminin à quatre de la compétition .

L’équipe féminine à quatre composée de Lovely Choubey (première), Pinki (deuxième), Nayanmoni Saikia (troisième) et Rupa Rani Tirkey (skip) affrontera l’Afrique du Sud lors du match pour la médaille d’or mardi. “Nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments avec de simples mots. Nous nous sommes battus en équipe et maintenant notre voyage ne s’arrête pas là », a déclaré Tirkey, un boulingrin émotif.

“Nous devons jouer de la même manière contre l’Afrique du Sud et faire ce qui n’a pas été fait auparavant”, a-t-elle ajouté. contre l’équipe Kiwi de Selina Goddard (première), Nicole Toomey (deuxième), Tayle Bruce (troisième) et Val Smith (skip).



Après la fin 9, elles étaient à égalité 7-7 et après la fin 10, l’Inde prenait l’avantage 10-7. Mais ce fut une lutte serrée entre les deux équipes, car la Nouvelle-Zélande menait légèrement 13-12 après la fin-14. Un tir brillant de Tirkey a aidé l’Inde à sceller le match avec un score de 16-13. Le duo masculin indien a été éliminé de la compétition dimanche après s’être incliné 8-26 contre l’Irlande du Nord en quart de finale.

Boules de pelouse pour les nuls

Lawn Bowls se joue essentiellement dans trois formats – simples, doubles et fours, selon le nombre d’individus opposés les uns aux autres.

Le joueur/l’équipe qui parvient à placer ses boules plus près de la cible fixe, appelée « le valet », reçoit les points. Les boules devaient être roulées sur le sol à distance.

Dans le format à quatre ou à quatre joueurs, chaque équipe obtient huit lancers, ou roulades, à partir d’une «extrémité». Une « fin » signifie l’achèvement d’un tour. Une équipe doit lancer les boules à partir de 18 extrémités pour terminer le match et cela se produit de manière circulaire.

L’équipe avec le plus de points après 18 volées de lancers remportera le combat.

Comment les points sont-ils attribués ?

Le nombre de points attribués est déterminé par le nombre de boules qu’une équipe a réussi à placer plus près du « Valet » par rapport à son adversaire.

Par exemple : si l’équipe A place deux boules plus près du « valet » par rapport aux boules les plus proches de l’équipe B, elle gagnera deux points pour la fin. Si l’équipe A avait réussi à placer trois boules plus près de la cible que la boule la plus proche de l’équipe B, elle aurait obtenu trois points.

