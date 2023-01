Lawlor’s Of Naas Hurdle: Champ Kiely dans l’image de Ballymore avec une victoire en première année | Nouvelles de la course

Le champion Kiely a mené de pilier en poteau pour offrir à Willie Mullins une neuvième victoire dans le Lawlor’s Of Naas Novice Hurdle.

Le joueur de sept ans était l’un des deux coureurs de l’entraîneur champion du concours de première année, Grangeclare West, invaincu auparavant, étant apparemment le premier favori 15-8.

Le champion Kiely a remporté un pare-chocs de Limerick, un premier obstacle de Galway et une troisième année à Tipperary lors de ses trois premiers départs selon les règles, mais n’a pu terminer que quatrième en tant que favori 10-11 pour le Royal Bond à Fairyhouse le mois dernier et avait une chance de 100-30 reculant à distance.

Comme c’est souvent le cas, Danny Mullins a obtenu ses fractions devant et Champ Kiely a répondu à tous ses appels dans la ligne droite pour voir Irish Point, finaliste de Royal Bond, par deux longueurs et quart.

Coral a réduit de moitié les chances de Champ Kiely pour le Ballymore Novices ‘Hurdle à Cheltenham à 8-1 contre 16-1.

“C’était une bonne performance. J’ai eu une bonne impression de ce type à Tipperary”, a déclaré le coureur vainqueur.

Image:

La Marine Nationale (à droite) arrive juste devant Irish Point à Fairyhouse





“Le Royal Bond a été une course un peu compliquée, il n’a été battu qu’à quatre longueurs et un peu. Je pensais qu’il avait quelque chose comme ça en lui, ce qui est facile à dire mais il est parti et l’a prouvé.

“Il a conquis plus loin, donc le voyage n’allait jamais être un problème.”

Grangeclare West a finalement été décevant à la cinquième place. Lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par l’ordre d’arrivée, l’assistant de Mullins, David Casey, a répondu : “Pas vraiment – ce sont deux très bons chevaux à part entière.

“Je dirais que tactiquement, la course n’a pas fonctionné pour Champ Kiely à Fairyhouse. Nous sommes revenus à ce qu’il fait aujourd’hui et je dirais que l’augmentation du voyage a également été une aide, et un terrain mou.

“Tout s’est bien passé et Danny a dit qu’il était très content de lui, il lui a fait un super tour.”

De Grangeclare West, il a ajouté: “Je n’ai pas encore parlé à Paul, il semblait qu’il avait bien voyagé et ne semblait pas rentrer chez lui pour une raison quelconque. “Je parlerai à Paul et nous le ferons vérifier. sortir et voir.”