Lawless : McCrimmon obtient Sirius | Vegas Golden Knights

McCrimmon s’est joint aux animateurs de radio de la LNH Scott Laughlin et Gord Stellick qui ont abordé un certain nombre de sujets, notamment la décision de Marchessault de signer un contrat d’agent libre avec les Predators de Nashville.

Vegas a prospéré sous la direction de McCrimmon et du président des opérations hockey George McPhee. En sept saisons dans la LNH, l’équipe a remporté une Coupe Stanley, deux Coupes Campbell et 11 séries éliminatoires, 57 matchs éliminatoires et 312 matchs de saison régulière. Il ne fait aucun doute qu’elle fait partie des franchises les plus performantes de la LNH au cours de cette période.

Voici McCrimmon sur l’intersaison de l’équipe.

Gord Stellick, radio du réseau SiriusXM NHL : Du côté des affaires, vous avez fait de gros changements l’an dernier en faisant signer Tomas Hertl à la date limite des échanges et Noah Hanifin un peu plus tôt, puis en lui faisant signer un contrat de huit ans. C’est ce que vous faites depuis plusieurs saisons, et vous avez été très bons pour prendre des décisions d’affaires. Jonathan Marchessault, évidemment tout le monde veut rester, mais il a finalement obtenu un contrat de cinq ans avec Nashville. Il voulait quatre ans et vous alliez lui en offrir trois et peu importe le montant. Je ne sais pas si vous voulez commenter cela ou non, mais est-ce que c’était le genre de chose qu’il y avait un moyen de le garder, mais que ça se résumait à une question de durée ? Était-ce aussi simple que ça ?

Kelly McCrimmon : Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et je pense que je vais en parler brièvement. Nous avons offert quatre ans à Jonathan. Nous avons rencontré ses représentants la veille du repêchage de la LNH et lui avons fait une offre de quatre ans qui s’est transformée en une offre de cinq ans qu’il a ensuite reçue de Nashville. Ce n’était tout simplement pas une période avec laquelle nous étions à l’aise. Nous sommes émotionnellement attachés aux joueurs qui nous ont aidés à connaître du succès, mais il n’y a tout simplement aucune donnée justifiant, ou dans notre esprit, démontrant une raison pour laquelle des ailiers de cet âge finissent leur carrière. Je pense donc qu’il est important de faire quelques commentaires à ce sujet. Jonathan a fait exactement ce qu’il avait le droit de faire. Il était agent libre. Il venait de connaître une excellente année. Il est à un point de sa carrière où, oui, il voulait vraiment rester à Las Vegas, mais oui, il voulait vraiment gagner le plus d’argent possible avec son prochain contrat pour sa famille, ce qu’il a fait. Nous n’avons rien fait de mal. Nous avons pris la décision de ne pas être à l’aise avec un contrat de cinq ans et c’est ainsi que cela s’est terminé. Donc, à ce stade, nous reconnaissons exactement ce qu’il représentait pour la franchise. Je pense aussi que la franchise a été très bonne avec lui. Lorsque vous regardez le groupe de joueurs que nous avons recrutés la première année en tant que Misfits, c’était plutôt bien pour la carrière de ces joueurs et je pense que Marchy était l’un de ces gars. Il avait une excellente ligne avec Jack Eichel et Ivan Barbashev, a vraiment bien joué, a remporté le trophée Conn Smythe et a connu une grosse année l’année dernière en termes de production offensive. Il va faire du très bon travail pour Nashville. Nous lui souhaitons bonne chance et nous pensons que nous sommes prêts à passer à autre chose également. C’est ainsi que ces décisions ont été prises. Encore une fois, ce n’était pas une situation où nous avons échangé Jonathan, c’était une situation où il était agent libre, a exercé ses droits en vertu de la convention collective et a pris une décision. Nous avons pris une décision comme nous en avons le droit.

Scott Laughlin, radio du réseau SiriusXM NHL : Je parle simplement d’un gars que vous amenez ici avec Alexander Holtz, qui a encore beaucoup de potentiel inexploité. Il a 22 ans et quand il a été repêché aussi haut, il est arrivé avec ce pedigree d’avoir un excellent tir, une excellente détente et la capacité de marquer des buts. Donnez-moi une idée de ce que vous attendez de ce gamin ici alors qu’il essaie de se faire une place dans votre effectif pour faire la différence dans un nouvel endroit avec un changement de décor cette saison.

KM: Je pense que le moment est bien choisi pour Alex, car nous avons des opportunités. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance en faisant venir de jeunes joueurs qui avaient besoin de changement. Cela n’arrive pas seulement chez nous; cela arrive dans toute la ligue où un joueur a deux, trois ou quatre ans de carrière et bénéficie ensuite d’un changement. Alex a été un choix très élevé au repêchage par le New Jersey. C’était un gars pour lequel notre personnel, comme je suis sûr que n’importe quel personnel dans la LNH, avait beaucoup de respect. Il est ensuite arrivé avec un groupe d’autres très bons jeunes joueurs dans une bataille pour le temps de glace et les opportunités. Il est arrivé à un point où le changement était peut-être ce qui allait avoir le plus de sens pour lui. Donc, pour nous, nous sommes heureux de donner une chance à Alexander, car nous pensons que nous avons des opportunités sur l’aile. Je pense que lorsque vous regardez la composition de notre équipe, nos centres avec Eichel, Hertl, William Karlsson, Nicolas Roy et notre défense qui revient intacte, à l’exception d’Alec Martinez qui est parti à Chicago, nous avons une très bonne expérience de vétéran au centre de la glace. Je pense que cela va donner à un joueur comme Alexander une véritable opportunité de faire un pas en avant.

GS: Jack Eichel était l’un de ces joueurs qui ont pris des décisions importantes à Buffalo. Vous l’avez acquis il y a quelques années dans le cadre d’un gros échange. Le plus discret Victor Olofsson, un gars qui a marqué plus de 20 buts pendant quelques années et un peu plus. Où le voyez-vous s’intégrer dans votre équipe ?

KM: Eh bien, Victor a connu du succès avec Jack. Ce fut les meilleurs moments de sa carrière dans la LNH, jouer aux côtés de Jack Eichel. Jack nous a vraiment soutenus en envisageant Victor, et je pense que c’est un peu comme ce dont je viens de parler avec Alexander. Nous avons des opportunités sur notre aile. Ce n’est pas seulement Jonathan Marchessault que nous avons perdu, n’est-ce pas? Nous avons également perdu William Carrier à l’avant et nous avons perdu Chandler Stephenson. Nous avons donc des opportunités pour certains joueurs. Buffalo avait tellement d’attaquants talentueux qu’il s’est retrouvé dans une situation où il n’avait pas les opportunités qu’il avait auparavant. Nous avons des opportunités pour lui et nous avons un joueur avec Jack Eichel avec qui il a eu du succès. C’est la motivation derrière son arrivée.

SL: Adin Hill a sans aucun doute l’occasion cette saison d’ouvrir de nouveaux yeux au sein de Hockey Canada. Peut-être une chance de jouer au Tournoi des Quatre Nations, et peut-être même aux Jeux olympiques en Italie en 2026. Ensuite, vous faites venir Ilya Samsonov de Toronto, qui venait de connaître une année assez productive lorsqu’il était en santé avec les Maple Leafs de Toronto également. Donnez-moi une idée de ce que vous pensez de vos gardiens de but à l’approche de cette saison, car si quelqu’un sait que vous avez besoin de profondeur dans les buts du début à la fin de la saison, en espérant que cela mènera au championnat de la Coupe Stanley, ce sont vous et les Golden Knights de Vegas.

KM: Bien sûr que oui. Nous avons vécu cette année où nous avons gagné en ayant cinq gardiens de but. Même l’année dernière, nous avons dû faire face à des blessures et c’est en partie la raison pour laquelle un gars comme Akira Schmid, que nous avons recruté du New Jersey et qui a remporté une série éliminatoire dans la LNH avec le New Jersey. Nous voulions avoir ce genre de profondeur. Donc, Adin a beaucoup de respect dans notre organisation et nous espérons qu’il pourra rester en santé. Avec Ilya Samsonov, un très bon pedigree et un gardien de but très talentueux. Nous pensons qu’il va très bien compléter Adin. Donc, les changements que nous avons apportés à ce poste pendant l’intersaison ont vraiment renforcé notre équipe.