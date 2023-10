Lawal vs Chamberlain : le choc pour le titre britannique sera en tête d’affiche au York Hall alors que BOXXER Fight Night se déroulera sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

Mikael Lawal contre Isaac Chamberlain sera en tête d’affiche au York Hall alors que BOXXER Fight Night se déroulera samedi après le report de Joshua Buatsi contre Dan Azeez.

Le combat de Buatsi contre Azeez à l’O2 a été reporté mardi après qu’Azeez ait subi une blessure au dos, mais l’affrontement pour le titre britannique des cruiserweight de Lawal avec Chamberlain est le nouvel événement principal puisque les combats sous-cartes se dérouleront désormais sur le lieu historique de Bethnal Green. en direct sur Sky Sports.

Le nouveau titre de samedi pour le titre britannique des cruiserweight est l’un des affrontements nationaux les plus attendus de l’année.

Lawal réglera sa vive rivalité avec Chamberlain ce week-end





Le championnat des super-welters du Commonwealth est également en jeu lorsque Louis Greene défendra son titre contre Sam Gilley dans un autre affrontement national très attendu 50/50 qui enverra également le vainqueur vers l’avant pour une chance au titre britannique.

La carte mettra également en vedette la médaillée de bronze olympique Karriss Artingstall, qui affrontera l’ancienne challenger pour le titre mondial « Vicious » Vanessa Bradford alors qu’elle franchit une étape importante dans sa carrière professionnelle, avec le meilleur jeune espoir Michael Hennessy Jr affrontant le favori des fans Joe Laws.

Mikael Lawal insiste sur le fait qu'il n'est pas affecté par les jeux d'esprit de son adversaire Isaac Chamberlain



La confrontation très attendue entre Joshua Buatsi et Dan Azeez sera désormais reportée à une nouvelle date à l’O2 de Londres.

Le combat entre les poids mi-lourds classés n°1 et n°2 avait été reporté en raison d’une blessure subie par Azeez lors de sa dernière séance d’entraînement.

Isaac Chamberlain explique son « bœuf » avec Mikael Lawal avant leur affrontement contre les poids lourds britanniques



Une date pour la finale éliminatoire reprogrammée du titre mondial sera annoncée prochainement.

« Nous sommes toujours amèrement déçus de devoir reporter l’événement principal en raison de la blessure subie par Dan Azeez », a déclaré Ben Shalom, fondateur et PDG de BOXXER.

« Le bouleversement et la frustration généralisés montrent clairement à quel point il s’agit d’un combat important. Nous avons parlé aux deux équipes et tout le monde s’est engagé à reprogrammer la finale éliminatoire du titre mondial. Nous travaillons à annoncer une nouvelle date à l’O2 alors que dès que possible.

« Pour les combats restants, l’option la plus simple aurait été d’annuler toute la carte, mais cela n’aurait pas été juste pour les combattants ou pour les fans qui espéraient les voir.

« Je suis extrêmement fier du travail acharné de notre équipe pour garantir que ces combats aient lieu. Non seulement nous pouvons nous attendre avec impatience à un Joshua Buatsi contre Dan Azeez reprogrammé à l’O2 dans un avenir proche, mais aussi à quatre combats incroyables en direct sur Sky. Du sport samedi soir dans ce qui sera un York Hall extrêmement atmosphérique. »

Les rivaux des super poids welters, Sam Gilley et Louis Greene, ont prédit une confrontation explosive



Les fans devront être encore plus patients avant de pouvoir voir la perspective alléchante de deux partenaires d’entraînement et amis du sud de Londres montant sur le ring.

Les détenteurs de billets Buatsi vs Azeez qui souhaitent assister à l’événement de samedi au York Hall auront un accès exclusif à une fenêtre prioritaire avant la vente générale. Ce sera entre 16h le mercredi et 16h le jeudi.

Les billets seront disponibles à la vente générale à partir de 16h jeudi.

Regardez les rivaux Mikael Lawal et Isaac Chamberlain faire la une alors qu’ils s’affrontent pour le titre britannique des cruiserweight lors d’une immense soirée de boxe, ce samedi, en direct sur Sky Sports.