L’AWACS vieillissant de l’Air Force soulève des questions sur la préparation au combat aéroporté

Comme l’a montré la récente rencontre avec un ballon espion chinois, assurer la sécurité du ciel est une tâche difficile. Pendant des décennies, l’US Air Force s’est appuyée sur l’E-3 Sentry, et la version la plus récente, l’E-3G, a été mise à niveau avec des composants électroniques et des logiciels plus modernes pour faire face aux nouvelles menaces.

“La meilleure façon de le décrire est un peu comme le quart-arrière dans le ciel”, a déclaré le colonel de l’Air Force Keven Coyle, commandant de la 552nd Air Control Wing. “C’est le travail de l’E-3 de surveiller, de placer les ennemis déployés, puis permettre à nos forces amies de pouvoir être mises en place de manière à leur permettre de combattre avec la plus grande capacité. »