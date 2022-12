Law : Alors que les Blue Jays envoient Moreno, Gurriel aux Diamondbacks pour Varsho, les deux équipes ont-elles gagné ?

Cette prise n’est peut-être pas assez chaude pour le poêle chaud, mais l’échange qui a envoyé Daulton Varsho de l’Arizona à Toronto pour Gabriel Moreno et Lourdes Gurriel pourrait être bon pour les deux parties.

Varsho a connu une évasion tranquille en 2022, atteignant 0,235/0,302/0,443 dans Phoenix, ami des frappeurs, mais jouant une défense d’élite dans le champ extérieur tout en restant derrière le marbre pendant 31 matchs. Il n’est pas un bon receveur défensif, mais c’est un coureur et un athlète plus qui était bien au-dessus de la moyenne de la ligue dans le champ central et le champ droit l’année dernière, accumulant 18 retraits au-dessus de la moyenne et 16 points empêchés par les mesures de Statcast – se classant cinquième et troisième au baseball en ces catégories, respectivement. Il est devenu un frappeur assez extrême, sacrifiant le contact et une certaine qualité de contact pour plus de puissance. Il a frappé 27 circuits l’année dernière, un sommet en carrière à tous les niveaux, mais il est venu avec le taux de retraits au bâton le plus élevé qu’il ait affiché, à l’exception de ses débuts dans la saison 2020 raccourcie par la pandémie.

En échange de Varsho, qui a encore quatre ans de contrôle d’équipe et est éligible à l’arbitrage pour la première fois cette année en tant que joueur super-deux, les Diamondbacks obtiennent l’espoir n ° 1 des Blue Jays en 2022, le receveur Gabriel Moreno, et le voltigeur Lourdes Gurriel. Moreno est un receveur super athlétique qui offre plus de défense et une approche à contact élevé qui ne produira probablement pas beaucoup de puissance mais devrait conduire à de forts pourcentages de base car il fait tellement de contacts en ligne. Il a un bras supérieur à la moyenne, bloque et reçoit bien, et a fait d’énormes progrès dans le travail avec les lanceurs compte tenu de son âge. Il est très agressif au marbre, marchant ou frappant rarement parce que sa couverture au marbre est si bonne, bien qu’il soit possible qu’il doive faire des ajustements dans ce domaine contre les lancers des grandes ligues. Il est prêt à prendre la relève en tant que receveur régulier en Arizona, ce qui ferait de Carson Kelly une sauvegarde ou une pièce commerciale potentielle, bien que cela puisse prendre deux ou trois ans avant de voir Moreno atteindre ce plafond de 4-5 WAR.

Gurriel a connu une saison 2022 décevante car toute sa puissance s’est évaporée, mais il a subi une intervention chirurgicale après la saison pour soigner un os hamate cassé, ce qui pourrait facilement expliquer la panne de courant. Il est un agent libre après 2023 et pourrait donner aux D-Backs un coup de pouce offensif dans le champ gauche, leur permettant d’échanger le voltigeur du centre Alek Thomas, ou pourrait être échangé lui-même. Il a besoin de frapper un peu plus pour être même un régulier passable, car il est un défenseur inférieur à la moyenne n’importe où, même dans le champ gauche, et ne marche pas.

L’échange semblerait aider les deux clubs, puisque les Blue Jays avaient un surplus derrière la plaque, et les Diamondbacks ont un surplus dans le champ extérieur qui ne fera qu’empirer avec le temps. Cela dit, je pense que je préfère la fin de l’accord avec l’Arizona, car ils ont pris un peu plus de risques pour obtenir beaucoup plus de plafond – et ils obtiennent six ans de Moreno contre Toronto en obtenant quatre de Varsho. L’Arizona progresse toujours vers la discorde et est mieux placé pour assumer ce risque d’obtenir une superstar potentielle à Moreno, tandis que les Blue Jays ont peut-être décidé d’opter pour la chose la plus sûre dans leur tandem de capture Alejandro Kirk / Danny Jansen. Kirk a disputé 78 matchs au receveur l’an dernier et 51 à DH, atteignant 0,285/0,372/0,415 pour une saison de 3,9 rWAR/3,8 fWAR. Jansen a attrapé 63 matchs, avec trois départs en DH, et a atteint 0,260/0,339/0,516 pour 2,9 rWAR/2,6 fWAR. Jansen n’a jamais été en mesure de rester en bonne santé pendant une saison complète, atteignant 400 apparitions au plateau une seule fois dans sa carrière professionnelle, en 2017, et je ne suis pas du tout convaincu qu’il pourrait tenir ce genre de production s’il jouait tous les jours. . Il est dans l’endroit parfait, avec Kirk le meilleur frappeur et mieux capable de gérer la charge de travail plus élevée.

Si vous êtes les Blue Jays, même si vous croyez complètement au potentiel de Moreno, les chances qu’il surpasse le duo Kirk/Jansen en 2023 ne sont tout simplement pas si élevées. Il n’y avait que deux attrapeurs 5-WAR au baseball l’année dernière par Fangraphs, JT Realmuto et Sean Murphy récemment échangé. Kirk et Jansen ont produit 6,4 fWAR entre eux – bien que cela inclue le temps de DH de Kirk – mais même si nous fixons de manière conservatrice leur valeur de capture totale à 5 WAR, vous pouvez voir à quelle hauteur Moreno doit franchir la barre en ce moment. Je pense qu’il y arrivera à temps, mais les Blue Jays valorisent la victoire en 2023-24 sur le long terme, tandis que l’Arizona a le luxe de la patience et peut parier que Moreno deviendra ce receveur à 5 victoires, même si ce n’est pas le cas. venir quelques années. Les D-Backs ont la meilleure chance de se retrouver avec plus de valeur totale sur le commerce, mais les Blue Jays sont clairement une meilleure équipe en ce moment qu’ils ne l’étaient avant l’accord, car Varsho est au moins une mise à niveau de 3 victoires sur Gurriel si nous supposons simplement qu’il prend le relais dans un coin; et si Kevin Kiermaier se blesse, les Jays ont maintenant une alternative viable au centre. Chacune de ces équipes disposait d’un excédent de bons joueurs et faisait un commerce très démodé qui profitait aux deux clubs. Quel concept.

(Photo de Gabriel Moreno : Rick Osentoski / USA Today Sports)