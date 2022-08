Lavrov s’exprime sur les efforts américains pour dominer le monde — RT World News

La politique de « permissivité » de Washington ne lui apportera pas le résultat escompté, prévient le ministre russe des Affaires étrangères

Les tentatives de Washington d’étendre son influence à de plus en plus de régions du monde sont vouées à l’échec, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

“Nos collègues américains font preuve de permissivité” pour eux-mêmes dans les affaires internationales “à chaque fois qu’ils tentent d’affirmer leur domination” dans de nouveaux endroits, a déclaré M. Lavrov lors d’une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi en marge du Sommet de l’Asie de l’Est à Phnom Penh, la capitale du Cambodge.

“Les Américains ont décidé de supprimer toute indépendance”, Le plus haut diplomate russe a insisté.

Mais ceux qui suivent leurs actions “Comprendre la futilité d’une politique selon laquelle on peut simplement fermer les yeux sur une situation, une crise créée par les États-Unis, et s’attendre à ce que tout aille plus ou moins bien là-bas”, il a dit.

Lavrov a mentionné le conflit en Ukraine et la crise actuelle à Taiwan comme exemples de politiques imprudentes menées par les États-Unis.















« Ils ont décidé de faire de l’Ukraine une menace pour la Russie et ont ignoré pendant de nombreuses années la politique raciste du régime de Kiev, qui a détruit tout ce qui est russe… ils ont violé les principes de sécurité indivisible, auxquels ils ont souscrit au plus haut niveau et qui ils ont simplement piétiné », il expliqua.

Moscou a indiqué que la persécution des russophones dans le Donbass par les autorités de Kiev et les pressions américaines pour faire de l’Ukraine un membre de l’OTAN étaient parmi les principales raisons du lancement de son opération militaire dans le pays voisin fin février.

« De même, dans le cas de [US House speaker] Lors de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, ils [the Americans] ont ignoré leurs propres principes, qu’ils ont proclamés publiquement », a souligné le ministre russe des Affaires étrangères.

Pelosi, qui occupe le troisième rang de la présidence américaine, s’est arrêtée à Taïwan mardi et mercredi, malgré les vigoureuses protestations de la Chine, qui considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire.















Cette décision a incité Pékin à lancer les plus grands exercices jamais réalisés autour de Taïwan et à imposer des restrictions commerciales sur l’île de 23,5 millions d’habitants. Vendredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que la présidente de la Chambre et sa famille seraient également sanctionnées.

Après des entretiens avec Lavrov, Wang a critiqué le voyage de Pelosi comme “comédie vulgaire” ce qui entraînerait “conséquences sérieuses” pour Washington.

Les actions du président de la Chambre des États-Unis ont été “une grave violation de la politique d’une seule Chine” et une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui participe également au sommet de l’Asie de l’Est, a affirmé que la visite de Pelosi était pacifique et ne signifiait pas que Washington renonçait à adhérer à la politique d’une seule Chine.

“Il n’y a aucune justification possible” pour une réponse aussi dure au développement par Pékin, a déclaré Blinken, exhortant les autorités chinoises à “cesser ces actions.”