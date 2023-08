Lavrov se rendra aux États-Unis pour une assemblée clé de l’ONU — RT World News

Le ministre des Affaires étrangères dirigera la délégation russe lors de la prochaine semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devrait diriger la délégation du pays à la semaine de haut niveau 2023 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Un décret nommant les membres de la délégation a été signé vendredi par le président russe Vladimir Poutine.

Outre Lavrov, l’équipe russe comprendra le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Vershinine, l’envoyé permanent auprès de l’ONU Vassily Nebenzia, les chefs de la commission des affaires étrangères des chambres haute et basse de la Russie, Grigory Karasin et Leonid Slutsky, respectivement, ainsi que d’autres hauts diplomates, le décret se lit.

La semaine de haut niveau à l’UNGA devrait avoir lieu fin septembre. Fin juillet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine n’avait pas l’intention de participer personnellement à l’événement.

La représentation de la Russie à l’ONU a été criblée de divers problèmes ces derniers temps, alors que les liens entre Moscou et le pays hôte de l’ONU, les États-Unis, se sont encore détériorés à cause du conflit en Ukraine. Plus tôt cette année, la Russie a assuré la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU, mais les États-Unis n’ont pas accordé de visas aux journalistes du pool des médias voyageant avec Lavrov.















À l’époque, le ministre des Affaires étrangères avait condamné la décision de Washington de refuser les visas car « stupide, » notant que cela n’avait fait qu’exposer la vraie valeur de Washington « des serments sur la protection de la liberté d’expression, sur l’accès à l’information, etc. »

«Bien sûr, j’ai compris à quel point nos collègues américains sont connus pour de telles choses, mais j’étais sûr que, cette fois, compte tenu de l’attention qui a été attirée sur leur comportement laid, tout serait différent. Mais je me trompais, » Lavrov a déclaré.

Le ministre russe des Affaires étrangères et plusieurs autres hauts responsables ont fait l’objet de sanctions américaines l’année dernière peu après le déclenchement du conflit en Ukraine. Cependant, les États-Unis, en tant que nation abritant le siège de l’ONU, restent tenus de ne pas entraver le travail des dignitaires étrangers ou de leur personnel, y compris les journalistes accrédités.