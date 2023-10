Lavrov russe se rend en Corée du Nord sur fond de revendications de coopération militaire | Sergueï Lavrov Actualités

La visite du ministre russe des Affaires étrangères intervient alors que les États-Unis craignent que la Russie et la Corée du Nord ne développent des liens militaires plus étroits.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a atterri en Corée du Nord, amplifiant les inquiétudes des États-Unis quant à l’approfondissement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le voyage de Lavrov dans ce pays asiatique mercredi, son premier depuis 2018, devrait ouvrir la voie à une visite à Pyongyang du président russe Vladimir Poutine, qui a accueilli le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Moscou il y a à peine un mois.

Lavrov devrait informer les Nord-Coréens de la visite de Poutine en Chine, qui accueille quelque 130 dirigeants mondiaux pour son troisième forum de l’initiative « la Ceinture et la Route », et discuter également de la prochaine visite potentielle de Poutine, selon l’agence de presse officielle russe.

La visite de Lavrov en Corée du Nord intervient quelques jours après que les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Pyongyang fournisse des armes à Moscou, en échange d’une gamme d’assistance militaire, notamment de technologies de pointe.

Washington a affirmé vendredi que la Corée du Nord avait livré plus de 1 000 conteneurs de matériel militaire et de munitions à la Russie ces dernières semaines.

Les allégations américaines ont été démenties tant par la Corée du Nord que par le Kremlin.

« La Russie, en tant que membre responsable de la communauté mondiale, respecte strictement ses obligations internationales envers Pyongyang par l’intermédiaire du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré l’ambassadeur itinérant de Russie Oleg Burmistrov.

« Dans le même temps, nous sommes catégoriquement opposés à l’introduction de nouvelles mesures restrictives », a-t-il ajouté.

Approfondissement des liens

Poutine et Kim se sont mutuellement félicités lors de leur rencontre de septembre, le dirigeant nord-coréen soutenant pleinement la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et souhaitant au président russe la victoire contre le « projet anti-russe des impérialistes ».

Poutine a affirmé qu’il existait des domaines de collaboration militaire potentielle entre les deux États malgré les nombreuses sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord en raison de son programme d’armes et de missiles balistiques.

« Il y a certaines restrictions. La Russie respecte toutes ces restrictions. Mais il y a des choses dont nous pouvons parler… Dans le cadre des règles actuelles, nous avons aussi des opportunités que nous voyons et discutons », a déclaré le président russe.

L’engagement de Poutine et de Lavrov en Asie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Moscou pour approfondir les liens à travers le continent alors que les tensions géopolitiques persistent à cause de la guerre en Ukraine. Mardi, Poutine a accepté une invitation du président vietnamien Vo Van Thuong à se rendre à Hanoï, un allié clé de la Russie et acheteur d’armes.

Cependant, l’action diplomatique de Moscou en Asie de l’Est pourrait être éclipsée par l’escalade de la guerre à Gaza, qui a vu une frappe aérienne tuer au moins 500 civils dans un hôpital bondé mardi soir. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Russie considérait l’attaque « comme un crime – comme un acte de déshumanisation ».

Cela survient également alors que la Russie est confrontée critique pour une frappe aérienne dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays, qui a tué au moins deux civils et détruit deux étages d’un immeuble résidentiel. Un responsable russe présent dans la ville a imputé l’attaque aux forces ukrainiennes.