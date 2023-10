Lavrov russe prévient que la guerre entre Israël et Gaza pourrait déclencher une crise régionale | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti que le conflit à Gaza risquait de se transformer en une crise régionale, affirmant que les efforts visant à rejeter la faute sur l’Iran ne faisaient qu’alimenter le feu, selon l’agence de presse russe Interfax.

Les remarques du plus haut diplomate russe jeudi sont intervenues quelques jours après que le président Vladimir Poutine a déclaré qu’il pensait qu’aucun acteur majeur ne souhaitait une escalade de la guerre entre Israël et le Hamas.

Cette semaine, la Russie proposé des amendements à un projet de résolution de l’ONU qui aurait appelé à un cessez-le-feu « complet et immédiat » et à la fin des attaques contre les civils, mais celui-ci a été rejeté par le Conseil de sécurité. Le projet final, qui appelait uniquement à des pauses humanitaires, a reçu le veto des États-Unis, la Russie s’étant abstenue.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a déclaré que le projet ne contenait « aucun appel clair à un cessez-le-feu » et « n’aiderait pas à mettre fin à l’effusion de sang ».

La Russie a jusqu’à présent adopté une approche prudente face à la dernière escalade du conflit israélo-palestinien qui a éclaté le 7 octobre, lorsque les combattants du Hamas ont lancé une attaque sans précédent en Israël qui a tué quelque 1 400 personnes. Depuis l’attaque, environ 3 500 Palestiniens ont été tués dans le bombardement israélien de la bande de Gaza.

Moscou a proposé une déclaration différée affirmant le droit d’Israël à se défendre après l’attaque du Hamas, qui a également tué au moins 16 citoyens russes, mais a dénoncé Israël pour avoir répondu par des « méthodes cruelles ».

« À mon avis, c’est inacceptable », a déclaré Poutine à propos de la campagne aérienne israélienne à Gaza. « Plus de 2 millions de personnes y vivent [in Gaza]. D’ailleurs, ils ne soutiennent pas tous le Hamas, loin d’être tous. Mais tous doivent souffrir, y compris les femmes et les enfants.»

La Russie, qui soutient un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est occupée pour capitale, n’a pas qualifié le Hamas de groupe « terroriste » comme de nombreux États occidentaux.

Poutine, quant à lui, a maintenu au fil des années des liens étroits avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu malgré d’importants affrontements en matière de politique étrangère entre les deux États, notamment à propos de la guerre en Syrie.

« Échec de la politique américaine »

Dans sa première déclaration publique sur la crise, le 10 octobre, le président russe pointu Il a pointé du doigt les États-Unis pour avoir joué un rôle « destructeur », affirmant que le conflit est un « exemple frappant » de l’échec de la politique de Washington.

« [They] essayé de monopoliser la réglementation [the conflict]mais il ne s’est malheureusement pas soucié de trouver des compromis acceptables pour les deux parties », a déclaré Poutine, selon le Moscow Times.

Lavrov a également déclaré jeudi que les efforts visant à imputer la guerre à l’Iran étaient des « provocations », faisant probablement référence aux États-Unis.

Même si les États-Unis n’ont pas directement blâmé l’Iran pour son implication dans l’attaque du Hamas, ils ont déclaré que Téhéran était « largement complice » en raison de son soutien de longue date au groupe palestinien. Le président américain Biden a également averti l’Iran de faire « attention » à ne pas aggraver le conflit.

L’Iran a célébré l’attaque du Hamas mais a insisté sur le fait qu’il n’y était pas impliqué.

Alors que la Russie s’engage dans sa propre guerre contre l’État voisin de l’Ukraine, pour laquelle elle a suscité une large condamnation occidentale, les analystes estiment qu’elle pourrait également considérer le conflit Israël-Gaza comme une diversion bienvenue.

« Ce conflit est une aubaine pour la Russie car il détourne énormément l’attention des États-Unis et de l’Occident », a déclaré à l’AFP Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center.

Jeudi, la Russie a annoncé avoir envoyé 27 tonnes d’aide humanitaire aux civils de Gaza, qui seront transportées via l’Égypte à la suite d’une explosion dans un hôpital mardi qui a tué des centaines de personnes. Poutine a qualifié la « grève de l’hôpital » de « catastrophe » et a insisté pour que des négociations soient urgentes.