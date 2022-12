Lavrov russe ferme la porte à l’UE et se tourne vers des alliés « partageant les mêmes idées »

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi qu’il n’y aurait plus de projets conjoints avec l’Union européenne et que Moscou se tournerait plutôt vers des alliés « partageant les mêmes idées » pour de futurs partenariats diplomatiques.

“Dieu merci, le monde n’est pas seulement l’Union européenne pour nous et nous avons beaucoup d’amis et de nations partageant les mêmes idées ailleurs”, a-t-il déclaré au média russe TASS.

Les commentaires du ministre interviennent alors que le président russe Vladimir Poutine a de plus en plus cherché à renforcer les liens avec la Chine et l’Iran ces derniers mois, se tournant vers ce dernier pour les armes alors qu’il cherche à renforcer les liens économiques avec Pékin.

Lavrov a accusé l’UE de mener une “guerre hybride” contre Moscou depuis l’invasion meurtrière de l’Ukraine par la Russie en février.

LA RUSSIE REJETTE LA PROPOSITION DU « SOMMET DE LA PAIX » DE L’UKRAINE : « DIPLOMATIE 404 »

“Naturellement, il n’y aura plus de ‘business as usual’ avec de telles contreparties. Nous n’avons pas l’intention de frapper à des portes closes ni d’initier des projets communs”, a-t-il ajouté.

Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé l’UE de suivre les traces des États-Unis et de l’OTAN et a déclaré: “Ils ont suivi l’exemple anti-russe de l’hégémon à travers l’océan presque en pleine obéissance.”

Lavrov a accusé à plusieurs reprises les États-Unis et leurs alliés occidentaux de mener une guerre contre la Russie en fournissant à l’Ukraine une aide défensive et humanitaire – y compris un soutien financier pour aider Kyiv à restaurer son infrastructure énergétique que la Russie a commencé à cibler avant l’hiver.

Poutine a fait la une des journaux le jour de Noël lorsqu’il a suggéré que Moscou était prêt à négocier avec l’Ukraine, déclarant aux médias russes : « Nous sommes prêts à négocier avec toutes les personnes impliquées sur des solutions acceptables, mais cela dépend d’eux – nous ne sommes pas ceux qui refusent de négocier, elles sont.”

POUTINE AFFIRME QUE LA RUSSIE EST PRÊTE À NÉGOCIER ; L’UKRAINE ACCUSE LE KREMLIN D’ESSAYER D’ÉVITER TOUTE RESPONSABILITÉ

Mais Kyiv a rejeté ces commentaires en notant que la Russie n’était ouverte qu’à discuter des “ultimatums” qui incluraient de lui permettre de conserver les près de 20% du territoire ukrainien qu’elle occupe actuellement, y compris la Crimée.

Ces accusations ont été soutenues par Lavrov mardi lorsqu’il a déclaré que Kyiv devait accepter les demandes de Moscou ou faire face à une guerre continue, a rapporté Reuters.

“Nos propositions pour la démilitarisation et la dénazification des territoires contrôlés par le régime, l’élimination des menaces à la sécurité de la Russie qui en émanent, y compris nos nouvelles terres, sont bien connues de l’ennemi”, a-t-il déclaré citant les principales revendications propagandistes de Moscou.

“Le point est simple : remplissez-les pour votre propre bien. Sinon, la question sera tranchée par l’armée russe”, a ajouté Lavrov.

Malgré la menace du ministre des Affaires étrangères, la Russie a fait peu de progrès en Ukraine et a perdu du terrain au cours des derniers mois.

Le ministère britannique de la Défense a estimé que les combats les plus intenses restent autour de la ville de Bakhmut à Donetsk, où la Russie a fait peu de progrès.

Les responsables de la défense ont noté que la diminution de son approvisionnement en missiles a incité ses troupes à poser de plus en plus de mines le long des lignes de front dans une posture défensive.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière à ses forces qu’il était de leur devoir de tenir le territoire qu’ils occupaient, bien que la Crimée reste la seule région entièrement occupée.

Alors que la Russie est estimée avoir le contrôle de Louhansk, les forces ukrainiennes ont commencé à pousser les lignes de front vers l’est dans la région où les zones sont désormais contestées.

Kherson, Zaporizhzhia et Donetsk ne sont pas entièrement occupés.