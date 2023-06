Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a applaudi mardi l’opposition de l’OTAN au gel de la guerre en Ukraine et a déclaré que leur soutien à Kiev équivalait à leur implication directe dans la guerre.

« Si l’OTAN, par la bouche de [Secretary General Jens] Stoltenbeg, déclare une fois de plus qu’ils sont contre le gel, comme on dit, du conflit en Ukraine, alors ils veulent se battre », a-t-il déclaré aux journalistes selon le média russe Tass. « Eh bien, laissez-les se battre !

« S’ils déclarent en même temps qu’ils ne mènent pas une guerre contre la Russie, mais en fait ils font exactement cela, reconnaissant que sans pomper le régime ukrainien avec des armes, sans fournir de données de renseignement, d’informations satellites, de fixation d’objectifs, le La situation ukrainienne… aurait déjà pris fin, c’est en fait une reconnaissance qu’ils sont un participant direct à la guerre hybride déclarée contre la Russie, et en fait à la guerre chaude », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Lavrov étaient en réponse aux remarques faites par Stoltenberg lundi depuis l’Allemagne lorsqu’il a mis en garde contre le fait de laisser la guerre en Ukraine devenir un conflit gelé.

« Plus les Ukrainiens sont capables de libérer de terres, plus leur main sera forte à la table des négociations », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. « Nous voulons tous que cette guerre se termine. Mais une paix juste ne peut pas signifier geler le conflit et accepter un accord dicté par la Russie. »

Stoltenberg a applaudi les efforts continus de l’OTAN pour fournir à l’Ukraine une aide militaire, financière et humanitaire alors que la guerre se poursuit et que Kiev entame les premières étapes de ce qui devrait être une contre-offensive majeure.

L’Ukraine a déjà connu un certain succès dans la région de Zaporizhzhia avec sa poussée offensive initiale – une zone que les analystes occidentaux ont déclarée cruciale à reprendre si l’Ukraine veut réussir à évincer les forces russes non seulement des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, mais aussi de la Crimée et comme il cherche à pousser vers le nord-est et à pincer les troupes russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a noté cette semaine le défi important de repousser les forces russes de la région de Zaporizhzhia, qu’elles occupent depuis un an et fortement fortifiées.