Lavrov: l’Ukraine doit se démilitariser ou la Russie le fera

Sergueï Lavrov a également accusé l’Occident d’alimenter la guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie, et a déclaré que cela dépendait de Kyiv et de Washington de la durée du conflit, qui a commencé le 24 février lorsque la Russie a envahi l’Ukraine.

KYIV, Ukraine – Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti mardi que l’Ukraine devait répondre à la demande de Moscou de “démilitarisation” et de “dénazification”, ainsi qu’à la suppression de la menace militaire contre la Russie, sinon “l’armée russe (résoudra) le problème”. .”

“En ce qui concerne la durée du conflit, la balle est du côté du régime (de Kyiv) et de Washington qui se tient derrière son dos”, a déclaré Lavrov à l’agence de presse d’Etat Tass. “Ils peuvent arrêter une résistance insensée à tout moment.”

Ces deux déclarations illustrent à quel point toute tentative de mettre fin à la guerre pourrait être complexe et difficile. L’Ukraine a déclaré dans le passé qu’elle ne négocierait pas avec la Russie avant le retrait complet de ses troupes, tandis que Moscou insiste sur ses gains militaires et l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014 ne peut être ignorée.

Pendant ce temps, de violents combats se sont poursuivis mardi dans les régions de Donetsk et Louhansk revendiquées par la Russie qui ont récemment été le théâtre des affrontements les plus intenses.

Depuis ses premières avancées au début de la guerre il y a 10 mois, la Russie a fait peu de progrès majeurs, détruisant souvent les infrastructures ukrainiennes à la place et laissant des millions de personnes sans électricité, chauffage et eau chaude dans des conditions hivernales.

Lavrov n’a pas précisé comment l’armée russe atteindra ses objectifs de démilitarisation et de dénazification de l’Ukraine – ce qui était l’objectif déclaré de la Russie lorsque l’invasion a commencé en février. La référence à la « dénazification » vient des allégations de la Russie selon lesquelles le gouvernement ukrainien est fortement influencé par des groupes nationalistes radicaux et néonazis. L’affirmation est tournée en dérision par l’Ukraine et l’Occident.