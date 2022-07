Lavrov et Blinken discutent de Griner, de l’échange de prisonniers et de l’invasion de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Le secrétaire d’État Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se sont entretenus par téléphone d’une proposition américaine visant à obtenir la libération de deux prisonniers américains, mais aucune des parties n’a fait état de progrès dans ce que Blinken a appelé “une conversation franche et directe”. Le haut diplomate américain a également déclaré il a averti le Kremlin lors de la conversation de ne pas poursuivre ses plans d’annexion de territoires supplémentaires en Ukraine.

« Je ne vais pas caractériser [Lavrov’s] réponse” à ce que l’administration Biden a appelé une “offre substantielle” en échange de la libération de la star du basket-ball Brittney Griner et du consultant en sécurité Paul Whelan d’une prison russe, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse avec son homologue japonais en visite. “Et je ne peux pas vous dire si je pense que les choses sont plus ou moins probables.”

“Mais j’ai pensé qu’il était important qu’il m’entende directement à ce sujet”, a ajouté Blinken.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que “concernant un éventuel échange de citoyens russes et américains détenus, la partie russe a fortement proposé de revenir à un dialogue professionnel en mode “diplomatie tranquille”, sans répandre de spéculations”.

La déclaration semble confirmer les informations selon lesquelles l’administration Biden a proposé un échange impliquant le célèbre marchand d’armes russe Victor Bout, 55 ans, qui purge une peine de 25 ans de prison dans l’Illinois pour complot en vue de tuer des ressortissants américains et vente d’armes à des terroristes.

Mercredi, Blinken a révélé publiquement que l’administration avait communiqué une offre non précisée à la Russie il y a plusieurs semaines, mais que Moscou n’avait pas répondu. Il a dit qu’il avait demandé un appel avec Lavrov, et d’autres responsables américains ont exprimé l’espoir qu’une conversation directe susciterait une réaction russe. Blinken et Lavrov ne s’étaient pas parlé depuis qu’ils se sont rencontrés à Genève le 21 janvier, dans un ultime effort diplomatique américain pour dissuader la Russie d’envahir l’Ukraine.

Blinken a déclaré que lors de l’appel de vendredi, il a également “expliqué exactement ce que nous prévoyons qu’ils feront dans les semaines et les mois à venir, y compris la tenue de référendums fictifs” dans des parties du sud de l’Ukraine actuellement occupées par les troupes russes, “le tout pour faire avancer [Russian President Vladimir] Les objectifs de Poutine sont d’engloutir autant de territoire ukrainien que possible et, de son point de vue, d’essayer d’effacer l’Ukraine en tant que pays souverain indépendant. Cela, bien sûr, ne se produira pas… Non seulement cela ne sera pas accepté, mais cela entraînera des coûts supplémentaires importants imposés à la Russie s’il continue.”

“Je ne veux caractériser aucune des réponses du ministre des Affaires étrangères Lavrov”, a déclaré Blinken. “Si vous avez l’occasion de lui demander, veuillez continuer.”

Lavrov a indiqué dans des commentaires publics plus tôt cette semaine que les territoires ukrainiens occupés feraient partie de la Russie et seraient annexés, tout comme la Crimée en 2014.

Dans sa déclaration, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Lavrov avait déclaré à Blinken que “les buts et les objectifs de la Russie seront pleinement atteints”.

« Dans ce contexte », indique le communiqué, Lavrov a attiré l’attention de Blinken « sur le fait que les États-Unis et l’OTAN continuent de fournir aux forces armées ukrainiennes et aux bataillons nationaux des armes, qui sont ensuite utilisées à grande échelle contre la population civile, ne faisant que prolonger l’agonie des régime de Kyiv, prolongeant le conflit et multipliant ses victimes.