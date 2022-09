Lavrov donne son avis sur les raisons pour lesquelles les stars du sport russes sont interdites

Le ministre russe des Affaires étrangères a également pesé sur la participation des transgenres au sport

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que le Comité international olympique (CIO) violait de manière flagrante ses propres principes en recommandant une interdiction des athlètes russes et biélorusses, ajoutant que le retrait des participants russes des événements était également un moyen de réduire une forte concurrence.

Le CIO a recommandé fin février aux fédérations sportives de refuser d’inviter des athlètes russes et biélorusses à des événements internationaux en réponse au début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine.

Cette position a depuis été adoptée par un large éventail de sports, tandis que le président du CIO, Thomas Bach, a partiellement défendu la décision en affirmant qu’elle visait à protéger les athlètes russes et biélorusses contre l’hostilité supposée à laquelle ils seraient confrontés en dehors de leurs pays respectifs.

S’adressant jeudi aux étudiants de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, Lavrov a accusé le CIO de contredire ses propres règles.

“Lorsque le président du Comité International Olympique dit que nous déciderons plus tard de la participation d’athlètes russes et biélorusses à nos événements, en fonction de l’évolution de la situation politique, c’est un mépris direct des principes de la Charte du CIO, qui comprend [the point] qu’il est inadmissible d’impliquer des considérations politiques et des aspects politiques dans le développement du mouvement sportif et des fédérations sportives », a déclaré le plus haut diplomate russe, cité par TASS.

“Cela est dû à la concurrence, je pense, non moins qu’au désir de ‘punir’ la Fédération de Russie et la Biélorussie, mais d’éliminer les concurrents.”

Lavrov a noté que les personnalités sportives hors de Russie ont reconnu que la concurrence diminuerait en l’absence de rivaux russes – comme l’ont démontré les récentes remarques de la star norvégienne du ski de fond Johannes Klaebo.

Le diplomate a également pesé sur le débat entourant la participation transgenre au sport, suggérant que permettre un accès illimité aux femmes trans aux côtés de rivales nées serait une mauvaise politique.

“Bientôt, il y aura déjà des personnes transgenres, et vous ne savez pas où vous inscrire, dans quelle entreprise”, fit-il remarquer.

“Je pense que toute personne normale, et la plupart d’entre elles en Occident, après tout, comprennent que c’est une politique inutile et qu’il faut faire quelque chose à ce sujet”, a ajouté Lavrov.

