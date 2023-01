Lavrov dit que l’Occident a empêché les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine

PRETORIA, Afrique du Sud (AP) – Moscou était disposée à négocier avec l’Ukraine dans les premiers mois de la guerre, mais les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont déconseillé à Kyiv, a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Les remarques de Lavrov lors d’une visite en Afrique du Sud étaient similaires à celles faites l’année dernière par le président russe Vladimir Poutine selon lesquelles son pays était prêt pour des pourparlers, mais les alliés occidentaux de l’Ukraine ont empêché que cela se produise.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont déclaré que la Russie n’était pas sérieuse au sujet des négociations pour mettre fin à la guerre, qui doit marquer son premier anniversaire le mois prochain.

“Il est bien connu que nous avons soutenu la proposition de la partie ukrainienne de négocier au début de l’opération militaire spéciale et fin mars, les deux délégations se sont mises d’accord sur le principe de régler ce conflit”, a déclaré Lavrov.

“Il est bien connu et a été publié ouvertement que nos collègues américains, britanniques et certains européens ont dit à l’Ukraine qu’il était trop tôt pour traiter, et l’arrangement qui a été presque convenu n’a jamais été revu par le régime de Kyiv.”

La Russie a rejeté à plusieurs reprises les demandes ukrainiennes et occidentales de se retirer complètement de l’Ukraine comme condition à toute négociation. Le président Joe Biden a indiqué qu’il serait prêt à parler avec Poutine si le dirigeant russe démontrait qu’il voulait sérieusement mettre fin à l’invasion.

Lavrov est à Pretoria pour des entretiens avec son homologue sud-africain Naledi Pandor alors que la Russie s’efforce de renforcer ses liens avec le pays le plus développé d’Afrique et un allié historique au milieu du conflit en cours en Ukraine.

L’Afrique du Sud était considérée comme la plus importante de plusieurs nations africaines à adopter une position neutre sur la guerre et à refuser de condamner l’invasion de la Russie – à la déception des États-Unis et d’autres partenaires occidentaux qui considèrent également l’Afrique du Sud comme essentielle à leurs plans pour établir des relations. en Afrique.

Lavrov a rencontré Pandor dans la capitale sud-africaine et devrait visiter d’autres pays africains lors de son voyage. C’est la deuxième visite de Lavrov en Afrique en l’espace de six mois alors que la Russie cherche à rallier son soutien.

La guerre en Ukraine et son impact sur les 1,3 milliard d’Africains, qui comprend la hausse des prix mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires, devraient occuper le devant de la scène lors des pourparlers de Lavrov avec Pandor.

“Nous sommes pleinement conscients que les conflits, où qu’ils existent dans le monde, ont un impact négatif sur nous tous, et en tant que monde en développement, ils nous affectent particulièrement en tant que continent africain”, a déclaré Pandor. “C’est pourquoi, en tant qu’Afrique du Sud, nous affirmons constamment que nous serons toujours prêts à soutenir la résolution pacifique des conflits sur le continent et dans le monde entier.”

L’Afrique du Sud continue d’entretenir des liens solides avec la Russie suite au soutien de l’Union soviétique au parti au pouvoir actuel, le Congrès national africain, alors qu’il s’agissait d’un mouvement de libération luttant pour mettre fin au système de répression de l’apartheid contre la majorité noire d’Afrique du Sud.

Cette relation est en grande partie ce qui a conduit l’Afrique du Sud à s’abstenir lors d’un vote des Nations Unies l’année dernière condamnant les actions de la Russie en Ukraine.

Malgré la neutralité exprimée par l’Afrique du Sud sur l’Ukraine, la visite de Lavrov intervient quelques jours après que les forces armées sud-africaines ont annoncé qu’elles organiseraient des exercices conjoints avec les marines russe et chinoise au large de sa côte orientale le mois prochain.

La visite de Lavrov en Afrique l’année dernière a été suivie de près par le voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Afrique du Sud, considéré comme une tentative américaine de contrer l’expansion de l’influence russe sur un continent stratégiquement important.

Cette fois, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s’est rendue au Sénégal et en Zambie avant une visite officielle en Afrique du Sud à partir de mercredi.

Mogomotsi Magome, The Associated Press