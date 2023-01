Les remarques du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une visite en Afrique du Sud étaient similaires à celles faites l’année dernière par le président Vladimir Poutine. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont déclaré que la Russie n’était pas sérieuse à l’idée de conclure un accord pour mettre fin à la guerre de près d’un an, qui a commencé le 24 février.

PRETORIA, Afrique du Sud – La Russie était disposée à négocier avec l’Ukraine dans les premiers mois de la guerre, mais les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont déconseillé à Kyiv de tenir des pourparlers, a déclaré lundi le chef de la diplomatie moscovite.

“Il est bien connu que nous avons soutenu la proposition de la partie ukrainienne de négocier au début de l’opération militaire spéciale et fin mars, les deux délégations se sont mises d’accord sur le principe de régler ce conflit”, a déclaré Lavrov.

“Il est bien connu et a été publié ouvertement que nos collègues américains, britanniques et certains européens ont dit à l’Ukraine qu’il était trop tôt pour traiter, et l’arrangement qui a été presque convenu n’a jamais été revu par le régime de Kyiv.”