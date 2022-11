L’avortement sur le bulletin de vote – Le New York Times

Les électeurs de trois États – la Californie, le Vermont et le très contesté Michigan – ont protégé le droit à l’avortement dans la constitution de leur État. Dans le Kentucky, l’État d’origine du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, les électeurs ont rejeté un amendement anti-avortement.

Dans plusieurs États où l’avenir du droit à l’avortement reposait sur les résultats des élections législatives et des élections des gouverneurs, les électeurs ont déclaré que la question était cruciale, selon les sondages à la sortie des sondages menés par les réseaux de télévision et Edison Research. En Pennsylvanie, l’avortement a dépassé l’économie en tant que problème majeur dans l’esprit des électeurs. Les démocrates y ont remporté une course au Sénat, essentielle à leurs espoirs de maintenir une majorité au Sénat, ainsi que le manoir du gouverneur, et ils semblaient sur le point de renverser le contrôle de la Chambre des représentants de l’État.

Dans le Michigan, où près de la moitié des électeurs ont déclaré que l’avortement était leur principal problème, les démocrates ont remporté les deux chambres de l’Assemblée législative et réélu la gouverneure Gretchen Whitmer, donnant au parti un trifecta de pouvoir pour la première fois en 40 ans.

La ligne du bas

Les républicains avaient cherché à mettre fin à Roe pendant près de 50 ans, et la question avait longtemps motivé leurs principaux partisans plus que leurs adversaires. Mais lors de cette élection, la victoire du tribunal s’est avérée être un perdant politique. (Et, comme The Upshot l’a récemment rapporté, cela n’a pas fait beaucoup de bruit dans le nombre d’avortements à l’échelle nationale.)

Les résultats à mi-mandat suggèrent que les démocrates ont bouleversé le statu quo sur la question – et que le droit à l’avortement pourrait rester une source de motivation lors des prochaines élections, lorsque la possibilité d’une interdiction nationale est sur le bulletin de vote.