L’avortement restera légal dans le Wyoming pendant que le procès se poursuit

CHEYENNE, Wyoming (AP) – L’avortement restera légal dans le Wyoming tandis qu’un procès qui conteste l’interdiction de la procédure dans presque tous les cas avance, a décidé un juge mercredi.

Le procès réussira probablement parce que l’interdiction semble violer la constitution de l’État et est vague, a écrit la juge du district du comté de Teton, Melissa Owens, à Jackson, en accordant l’injonction préliminaire.

En attendant, l’interdiction de l’avortement nuirait probablement aux femmes enceintes, telles que celles souffrant de complications graves, et à leurs médecins, qui risqueraient des poursuites en pratiquant des avortements dans le but d’aider, a écrit Owens.

Le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, un républicain, a promulgué en mars l’interdiction du “déclencheur” de l’avortement dans le Wyoming. La loi a été rédigée pour entrer en vigueur si la Cour suprême des États-Unis annulait la décision Roe v. Wade, qui a eu lieu le 24 juin.

La nouvelle loi du Wyoming interdirait l’avortement sauf en cas de viol ou d’inceste ou pour protéger la vie ou la santé de la mère, sans compter l’état psychologique. Ceux qui enfreindraient l’interdiction seraient accusés d’un crime passible de 14 ans de prison.

L’interdiction est entrée en vigueur le 27 juillet. Mais en quelques heures, Owens a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire suspendant la loi, estimant que cela nuirait aux femmes enceintes et à leurs médecins. Sa dernière décision maintient la loi suspendue après l’expiration de l’ordonnance d’interdiction mercredi.

Avec les deux décisions, Owens s’est rangé du côté de quatre femmes, dont deux obstétriciens, et de deux organisations à but non lucratif, dont une clinique de soins de santé et d’avortement pour femmes Casper prévue qui a été incendiée en mai, qui ont intenté une action en justice pour contester la loi.

La décision est une “victoire importante pour l’accès à l’avortement”, a déclaré Julie Burkhart, fondatrice de la clinique Wellspring Health Access, dans un communiqué.

“Bien que nous soyons encouragés par les résultats d’aujourd’hui, nous savons que la lutte pour maintenir l’avortement légal dans le Wyoming est loin d’être terminée”, a déclaré Burkhart.

Le Wyoming continuera de défendre la loi devant les tribunaux, a déclaré mercredi le porte-parole de Gordon, Michael Pearlman, par courrier électronique.

Les domaines où l’interdiction semble violer la constitution du Wyoming comprennent un amendement de 2012 garantissant le droit de prendre ses propres décisions en matière de soins de santé, a écrit Owens.

Les électeurs ont adopté l’amendement malgré la résistance à la loi fédérale sur les soins abordables, qui visait à étendre la couverture d’assurance maladie et à réduire les coûts des soins de santé à l’échelle nationale. L’amendement n’avait rien à voir avec l’avortement, a déclaré le procureur général adjoint spécial du Wyoming, Jay Jerde, lors d’une audience sur l’affaire mardi.

“Ce n’est tout simplement pas dans les faits qui circulaient à l’époque”, a déclaré Jerde au tribunal.

Un juge ne peut pas supposer que les électeurs n’ont pas compris le plein effet de l’amendement constitutionnel, a écrit Owens en maintenant la loi sur l’avortement suspendue.

L’interdiction de l’avortement semble également violer la constitution de l’État en discriminant les femmes, a-t-elle écrit.

Mead Gruver, Associated Press