L’avortement, l’inflation et l’intégrité façonnent la course au 2e district du Congrès

L’avortement, l’emploi et l’inflation sont les principaux enjeux de campagne du challenger démocrate et du titulaire républicain dans la course aux 2 sièges de la Floride.nd district du Congrès.

Le district de 15 comtés relie le Big Bend à la partie orientale de l’État, traverse deux fuseaux horaires et compte 49 % de ses habitants vivant dans des communautés rurales d’agriculture, de pêche et d’exploitation forestière.

Ancré par Tallahassee et Panama City, le 2e district est le moins urbanisé de l’État.

Les taux de pauvreté sont plus de deux fois supérieurs à la moyenne de l’État dans neuf de ses comtés et le revenu médian des ménages est inférieur à la moyenne de l’État dans tous les comtés sauf un.

Le Rapport politique de Cook Le 2e district du Congrès est considéré comme un siège républicain solide. Le GOP bénéficie d’un avantage de 11 % en termes d’inscription des électeurs sur les listes électorales des démocrates, avec 19 % des électeurs inscrits dans aucun des deux partis.

Le membre du Congrès Neal Dunn, républicain de Panama City, brigue un cinquième mandat.

L’urologue soutenu par Trump est « 100 % pro-vie » et s’oppose à l’amendement 4, qui interdirait les restrictions sur les avortements avant la viabilité. Dunn veut réduire la réglementation pour créer des emplois et il impute l’inflation aux « dépenses excessives et inconsidérées de Biden et des démocrates ».

La démocrate Yen Bailey soutient l’amendement 4, reconnaît que l’inflation est un problème et prône des programmes visant à créer des emplois dans les zones urbaines et à stimuler la production agricole dans les campagnes.

Dunn veut mettre un terme à l’immigration illégale. Bailey veut sécuriser les frontières et réformer le système d’immigration.

Dunn a déclaré que le « droit de porter des armes » doit être protégé. Bailey « croit » au deuxième amendement et au contrôle des armes à feu, notamment à l’interdiction des armes d’assaut.

Yen Bailey de Tallahassee, candidat démocrate au Congrès.

Bailey croit également que Dunn était parmi les 147 membres du Congrès qui a voté pour rejeter les résultats de l’élection présidentielle de 2020il manque d’intégrité et de respect de l’état de droit pour représenter le nord de la Floride.

Mercredi, l’ancien superviseur des élections du comté de Leon, Ion Sancho, qui a créé les procédures de vote anticipé de la Floride et est devenu connu à l’échelle nationale pour sa défense de l’intégrité des élections pendant La débâcle de l’élection présidentielle de 2000 a approuvé Bailey.

Sancho a déclaré qu’il l’avait fait parce que Dunn avait rejeté les électeurs de l’Arizona et de Pennsylvanie après la dernière élection présidentielle et que s’il était réélu, Dunn aurait un vote pour savoir s’il fallait certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2024.

« Le nord de la Floride mérite un représentant qui croit en la démocratie – qui ne la sape pas (et) qui place les besoins de son parti avant ceux de la nation », a déclaré Sancho.

Ion Sancho a été superviseur des élections de León pendant 28 ans et a acquis une renommée internationale lors du conflit de l’élection présidentielle de 2000.

Une demande de commentaires est en attente auprès de la campagne Dunn.

Dunn a remporté sa première élection au Congrès en 2016. Il a battu l’ancien procureur général adjoint Walt Dartland, l’ancien membre du Congrès Al Lawson et l’ancien commissaire du comté de Leon Bob Rackleff avec plus de 60 % des voix pour conserver le siège.

Quatorze des quinze shérifs du comté du district ont soutenu Dunn pour sa réélection – Walt McNeil de Leon n’a pas émis d’approbation dans la course.

Selon les derniers rapports financiers de campagne, Dunn dispose de 680 000 $ pour la campagne, tandis que Bailey déclare 17 019 $.

