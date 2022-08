L’avortement influencera-t-il les choix des électeurs ? Test de pose de NY House Race.

Le 19e district du Congrès à New York – représenté pour la dernière fois par Antonio Delgado, un démocrate qui a cédé son siège ce printemps pour occuper le poste de lieutenant-gouverneur – fait partie du nombre décroissant de véritables districts swing du pays. Combinant à la fois les villes libérales de Kingston et Hudson avec des zones rurales plus conservatrices des comtés de Greene et du Delaware, le district a opté pour le président Barack Obama en 2012 et Donald J. Trump en 2016 avant de revenir de justesse aux démocrates en 2020.