L’avortement est toujours sur le bulletin de vote, un an après Dobbs

Un an après que la Cour suprême a mis fin au droit constitutionnel fédéral à l’avortement, les États individuels continuent de chercher des moyens de restreindre l’accès à l’avortement, de le supprimer complètement ou, dans certains cas, d’inscrire sa protection dans leurs propres constitutions.

Les méthodes législatives pour restreindre l’accès à l’avortement sont devenues de plus en plus draconiennes et créatives ; du SB8 du Texas, qui exige une application vigilante contre les personnes soupçonnées de fournir des avortements ou d’aider à leur fourniture, à une proposition de personnalité fœtale de la Caroline du Sud qui autoriserait la peine de mort pour une personne qui obtient un avortement.

Bien que ces lois soient confrontées à des défis juridiques, les législateurs républicains tentent quand même de les promulguer. Dans l’Iowa, le gouverneur Kim Reynolds appelle à une session spéciale de la législature de l’Iowa mardi spécifiquement pour mettre en œuvre une loi anti-avortement similaire à une interdiction de «l’activité cardiaque fœtale» de 2018. La loi de 2018, qui aurait interdit les avortements après environ six semaines de gestation, a récemment été annulée par la Cour suprême de l’État.

Du côté démocrate, les défenseurs du droit à l’avortement ont créé un plan pour protéger l’accès à la procédure en utilisant des mesures de vote. Mettre le droit à l’avortement sur le bulletin de vote – que ce soit sous la forme d’un amendement constitutionnel codifiant ce droit ou donnant aux tribunaux d’État le droit de statuer sur le droit constitutionnel à l’avortement ont été couronnés de succès, même dans certains États où les républicains ont le pouvoir législatif. Maintenant, dans l’Ohio, 700 000 électeurs ont signé une pétition pour inscrire le droit à l’avortement sur le bulletin de vote lors d’une élection spéciale en août dans le but d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de cet État.

Alors que la lutte pour protéger l’accès à l’avortement se déplace vers les tribunaux des États, les constitutions des États sont peut-être le bouclier le plus critique contre les restrictions à l’avortement, aujourd’hui et à l’avenir ; tout comme Roe contre Wade empêché l’entrée en vigueur des lois étatiques ultra-restrictives sur l’avortement pendant des décennies, tout comme les initiatives constitutionnelles au niveau de l’État.

Après Chevreuil, les droits à l’avortement sont combattus devant les tribunaux d’État

L’interdiction de l’avortement n’a pas été facile dans de nombreux États, même là où les républicains détiennent un grand pouvoir. En Caroline du Sud, des désaccords au sein du parti sur ce à quoi devraient ressembler les interdictions d’avortement – essentiellement, jusqu’où est trop loin – ont empêché les interdictions les plus extrêmes d’être adoptées pendant des mois après la Dobbs contre Jackson l’affaire a démêlé le droit fédéral à l’avortement. Trois sénatrices républicaines en particulier ont contribué à empêcher les interdictions les plus draconiennes de passer.

Les tribunaux d’État annulent souvent les lois anti-avortement lorsqu’elles sont adoptées; La Cour suprême de l’Iowa n’est qu’un exemple. En Caroline du Sud, où la législature a finalement adopté une interdiction de six semaines avec des exceptions allant jusqu’à 12 semaines pour le viol, l’inceste, les anomalies fœtales et la santé de la personne enceinte, le juge de la Cour de circuit de Caroline du Sud, Clifton Newman, a suspendu indéfiniment le loi jusqu’à ce que la Cour suprême s’en saisisse et décide si elle est constitutionnelle. À partir de maintenant, en Caroline du Sud, l’avortement est légal jusqu’à 22 semaines après la gestation et dans l’Iowa, jusqu’à 20 semaines après la gestation.

Dans l’Indiana, où le gouverneur Eric Holcomb a tenu une session spéciale l’année dernière pour faire passer des restrictions radicales sur l’avortement, des contestations judiciaires ont été portées devant la Cour suprême de l’État. Cet organisme a récemment confirmé l’interdiction, qui interdit tous les avortements sauf en cas de viol ou d’inceste, jusqu’à 10 semaines après la fécondation ; en cas d’anomalie fœtale grave; ou pour préserver la santé ou la vie d’une personne enceinte.

« Une loi faite à la hâte est souvent une mauvaise loi », a déclaré Jennifer Drobac, professeur de droit à la McKinney School of Law de l’Université de l’Indiana à Indianapolis, au New York Times en août dernier. «Cela met en évidence le fait que ces gars-là ne prévoient pas à quel point cette législation sera irréalisable. Cela va avoir un impact sur des milliers de personnes qui tombent enceintes rien qu’en Indiana.

Au Texas, où une loi anti-avortement reposant sur l’application d’un justicier a été instituée neuf mois avant la Dobbs décision, une étude de Johns Hopkins a révélé qu’il y avait environ 10 000 naissances de plus entre avril et décembre 2022 qu’il n’y en aurait normalement eu. Tout cela ne peut pas être attribué à SB8, a déclaré au Times Caitlin Myers, professeur d’économie au Middlebury College qui étudie l’avortement. « Il semble qu’ils aient démontré que les naissances ont augmenté plus au Texas que ce à quoi nous nous attendions », a-t-elle déclaré. « La conclusion que je suis moins à l’aise de faire à ce stade est que toutes ces naissances excédentaires sont dues à SB8. Certains d’entre eux peuvent l’être, mais je ne pense pas que tout le sera. C’est tout simplement trop élevé. Pourtant, les auteurs de l’étude ont déclaré qu’aucun effet similaire n’a été trouvé dans les 49 autres États et à Washington, DC au cours de la même période.

Bien qu’il soit difficile d’obtenir une image complète de l’après-Chevreuil national En partie à cause des complications liées à l’adoption d’interdictions au niveau de l’État, et en partie parce que d’autres facteurs contribuent nécessairement à l’accès des gens à l’avortement, l’étude texane offre un aperçu de la façon dont une telle législation affecte considérablement la vie des gens.

Les démocrates se penchent sur le droit à l’avortement pour 2024

Face à des décisions de justice défavorables, les législateurs conservateurs persistent à essayer d’interdire l’avortement, à faire des ajustements pour essayer de plaire aux républicains de tous les horizons politiques et à convoquer des sessions extraordinaires pour imposer des interdictions ultra-restrictives.

Mais les mesures de vote fonctionnent comme une tactique pour maintenir l’accès à l’avortement car elles vont directement aux électeurs, et les opinions et les efforts des législateurs importent moins. C’est pourquoi les mesures électorales visant à protéger le droit à l’avortement ont fonctionné dans des États plus conservateurs comme le Kentucky et le Kansas, pas seulement dans des endroits comme le Vermont et la Californie.

En novembre dernier, les électeurs du Kentucky ont rejeté une initiative de vote déclarant explicitement que le droit à l’avortement ne figure pas dans la constitution de l’État. La législature républicaine de l’État, qui avait adopté une interdiction dramatique de six semaines sur l’avortement et précédemment approuvé une loi de déclenchement faisant de l’avortement un crime de classe D, a également soumis la mesure de vote aux électeurs du Kentucky. Mais les électeurs, suivant une tendance nationale générale, étaient fondamentalement en désaccord avec le type de politique d’avortement que les législateurs républicains se proposaient d’adopter.

Les interdictions d’avortement du Kentucky sont en vigueur pendant que la Cour suprême décide des contestations des lois.

Les électeurs du Kansas et du Montana ont également rejeté les efforts visant à restreindre l’accès à l’avortement à l’automne, offrant une fenêtre aux démocrates et aux partisans du droit à l’avortement pour utiliser la loi pour protéger l’accès à l’avortement, mais les législateurs républicains ont tenté de modifier la procédure pour atténuer l’efficacité de l’utilisation du scrutin. des mesures pour protéger l’accès à l’avortement. La législature largement républicaine de l’Ohio a institué une élection spéciale en août pour décider de relever ou non le seuil de vote pour promulguer un amendement constitutionnel – d’une majorité simple à 60%.

« Ils ont tout essayé sous le soleil pour arrêter cela », a déclaré Marcela Azevedo, présidente de l’Ohio Physicians for Reproductive Rights, à ABC News. « Ce sont des mesures extrêmes et, pour être honnête, désespérées. »

L’avortement dans l’Ohio reste légal jusqu’à 22 semaines après la gestation; la mesure de vote proposée pour modifier la constitution apparaîtrait sur le bulletin de vote lors d’une élection en novembre.

Les démocrates et ont déjà commencé à mettre en évidence les positions républicaines extrêmes sur le droit à l’avortement dans des États du champ de bataille comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Nevada et l’Ohio. Les candidats à travers le pays sont susceptibles de se présenter sur la protection contre l’avortement en 2024, a déclaré Nora Keefe, porte-parole du Comité de la campagne sénatoriale démocrate, à NBC News. « En 2022, les électeurs ont rejeté le programme du GOP, supprimant le droit des femmes à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé et rendant l’avortement illégal sans exception – et nous savons que cela continuera d’être un problème déterminant dans les courses au Sénat de 2024. »