L’avortement à la croisée des chemins après les examens de mi-mandat avec un accent sur les États

WASHINGTON (AP) – Avant que la démocrate Tina Smith ne se présente au Sénat, elle a fait du bénévolat dans une clinique de planification familiale dans son État d’origine, le Minnesota, où les manifestants confrontaient les femmes à leur entrée.

L’expérience est dans son esprit ce dimanche, le 50e anniversaire de Roe v. Wade, la décision de la Cour suprême qui garantissait un droit national à l’avortement jusqu’à ce qu’il soit annulé l’année dernière.

“Cela ressemble à une journée si vide”, a-t-elle déclaré.

La Maison Blanche tente de remplacer ce sentiment de vide par l’indignation et la résolution ce week-end en démontrant sa détermination à rétablir le droit à l’avortement même s’il y a peu de chances de progrès à Washington.

Le vice-président Kamala Harris est la tête d’affiche de l’effort avec un discours en Floride, où les démocrates craignent une nouvelle tentative de restreindre l’avortement par le gouverneur républicain Ron DeSantis.

“L’Amérique est le pays de la liberté et la patrie des braves”, prévoit de dire Harris, selon des extraits de son discours. « Mais demandons-nous : pouvons-nous vraiment être libres si une femme ne peut pas prendre de décisions concernant son propre corps ? Peut-on vraiment être libre si un médecin ne peut pas soigner ses patients ? Pouvons-nous vraiment être libres si les familles ne peuvent pas prendre de décisions intimes sur le cours de leur propre vie ? »

La décision de Harris de parler à Tallahassee, la capitale de l’État, reflète la façon dont les lignes de bataille ont changé depuis l’été dernier. Maintenant qu’il n’y a plus de droit national à l’avortement, les débats sur la question se dérouleront dans les maisons d’État individuelles plutôt que dans les couloirs du Congrès ou devant la Cour suprême. La semaine dernière, des responsables de la Maison Blanche ont convoqué les principaux législateurs de huit États pour discuter de la législation en attente.

De plus, après avoir obtenu de meilleurs résultats que prévu lors des élections de novembre, les démocrates considèrent l’avortement comme un enjeu clé pour leur parti en 2024, lorsque le contrôle de la Maison Blanche et des deux chambres du Congrès sera à gagner en même temps. DeSantis pourrait solliciter l’investiture présidentielle républicaine, la première étape pour défier le président Joe Biden, qui se prépare pour une campagne de réélection.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la Floride est critique car ses règles en matière d’avortement sont moins restrictives que ses voisins, ce qui en fait un port relativement sûr pour les femmes de la région qui tentent de mettre fin à leur grossesse. Mais davantage de restrictions pourraient être envisagées par le gouvernement de l’État contrôlé par les républicains.

Le bureau de DeSantis n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Biden, dans un communiqué dimanche, a déclaré que « les femmes devraient pouvoir prendre ces décisions profondément personnelles sans ingérence politique. Pourtant, les républicains au Congrès et dans tout le pays continuent de faire pression pour une interdiction nationale de l’avortement, de criminaliser les médecins et les infirmières et de rendre la contraception plus difficile d’accès. C’est dangereux, extrême et déconnecté.

Celinda Lake, une sondeuse démocrate qui a travaillé avec Biden, a déclaré que la stratégie de la Maison Blanche sur l’avortement avait trois objectifs.

“Vous pouvez créer une atmosphère et faire pression sur ces États pour qu’il soit plus difficile de faire passer des restrictions draconiennes”, a-t-elle déclaré. En outre, a déclaré Lake, “vous pouvez configurer le contraste pour 2024” et “vous pouvez l’utiliser comme une motivation majeure pour que les gens se rendent aux urnes”.

Les démocrates ont conclu que la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade a remodelé le paysage politique pour les élections de l’année dernière, rajeunissant les chances du parti alors que les analystes s’attendaient à un anéantissement républicain.

Les démocrates ont encore perdu le contrôle de la Chambre et ont élargi leur majorité au Sénat d’un seul vote, ce qui signifie qu’une législation qui créerait un droit national à l’avortement reste hors de portée.

On craint que Biden et son administration aient épuisé leurs options d’actions exécutives.

La Food and Drug Administration a annoncé ce mois-ci que les pilules abortives seraient plus largement disponibles dans les pharmacies et par la poste. Les pilules peuvent également être obtenues via un rendez-vous virtuel, plutôt qu’en visitant un cabinet médical.

Une bataille juridique se déroule actuellement devant un tribunal fédéral du Texas, où les opposants à l’avortement ont intenté une action en justice pour annuler l’approbation vieille de plusieurs décennies des médicaments.

“L’administration examine vraiment la loi fédérale existante et essaie de l’exploiter”, a déclaré Lawrence Gostin, qui dirige l’Institut O’Neill pour la santé nationale et mondiale à Georgetown Law.

Toutes les idées de l’administration n’ont pas abouti. Biden a annoncé l’année dernière que les États pourraient demander des dérogations pour utiliser les dollars de Medicaid pour payer les femmes qui voyagent pour se faire avorter. Aucune dérogation n’a été demandée.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a refusé de dire pourquoi il pense que les États n’ont pas accepté l’offre de l’administration.

“Je vous laisse parler aux différents États”, a-t-il déclaré jeudi. “Nous avons fait l’offre et nous continuons à mettre les gens au défi de trouver des moyens de s’assurer que personne ne perd l’accès aux soins de santé.”

Becerra était dans le Minnesota, où les dirigeants démocrates finalisaient une législation visant à codifier les droits à l’avortement dans la loi de l’État.

“Nous allons continuer à travailler avec des États comme le Minnesota qui veulent faire ce qu’il faut pour intégrer dans nos lois les protections qui empêchent à jamais tout Américain de perdre l’accès aux soins de santé”, a déclaré Becerra lors d’un événement avec le gouvernement démocrate. Tim Walz et les législateurs.

Dans tous les États, la lutte pour protéger l’accès à l’avortement se déroule dans les salles d’audience, avec des litiges actifs contre les restrictions à l’avortement dans 14 États, selon une analyse de la Kaiser Family Foundation.

L’organisation de santé à but non lucratif a constaté que les défenseurs ont généralement adopté l’une des trois approches pour monter des contestations judiciaires contre les lois sur l’avortement en affirmant que les lois violent les protections constitutionnelles de l’État, enfreignent les droits garantis de certains États à faire des choix en matière de soins de santé ou bloquent les libertés religieuses.

On ne sait pas quels arguments juridiques peuvent être les plus efficaces, les plus hautes cours des États décidant en fin de compte de l’accessibilité de l’avortement. Pendant ce temps, les opposants à l’avortement cherchent des moyens d’utiliser les tribunaux pour restreindre davantage l’avortement.

Renee Bracey Sherman, fondatrice et directrice exécutive du groupe We Testify, qui défend les femmes qui ont avorté, a déclaré qu’elle était déçue que Biden n’ait pas fait plus.

“Le fait qu’il soit porté disparu pendant cette urgence de santé publique est vraiment embarrassant”, a-t-elle déclaré.

Smith, le sénateur du Minnesota, s’était joint à la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., L’année dernière pour appeler Biden à déclarer officiellement une urgence de santé publique.

Biden ne l’a jamais fait, mais Smith a déclaré qu’elle était satisfaite des mesures qu’il avait prises.

“J’aurais du mal à pointer vers quelque chose qu’ils n’ont pas fait et qu’ils auraient pu faire avec une urgence de santé publique”, a-t-elle déclaré.

___

L’écrivain de l’Associated Press Steve Karnowski à St. Paul, Minnesota, et Amanda Seitz ont contribué à ce rapport.

Chris Megerian et Seung Min Kim, l’Associated Press