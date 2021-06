L’avocate en recours collectif «s’engage à prouver» Erika Jayne était «impliquée» dans le «plan de vol de l’argent des clients» de l’ex Tom

Un avocat du recours collectif a « promis de prouver » qu’Erika Jayne était « incroyablement impliquée » dans le « stratagème de vol de l’argent des clients » de l’ex Tom Girardi.

le De vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star a nié savoir ce que Tom, 82 ans, faisait alors qu’il aurait détourné des victimes qu’il s’était engagé à protéger pendant qu’il les représentait contre des géants de l’entreprise devant les tribunaux.

Le nouveau Hulu spécial La femme au foyer et l’arnaqueur révèle le fonctionnement interne de la carrière juridique du multimillionnaire et les habitudes de dépenses exagérées de sa femme.

Après la libération du doc, l’avocat Jay Edelson a partagé ses plans pour prouver Erika, 49 ans, a été impliqué alors qu’il apparaissait sur le Podcast sur la réalité avec Kate Casey.

Jay a déclaré: «Nous pensons que nous allons pouvoir prouver qu’Erika était incroyablement impliquée non seulement dans le cabinet d’avocats, mais aussi qu’il prêtait de l’argent à son entreprise des dizaines de millions de dollars à son entreprise. Et nous pensons que l’argent provient des fonds des clients.

« Et nous allons examiner tout cela. Et tout cela sera, vous savez, une partie de la preuve que nous avons montrée à un jury – qu’elle était jusqu’aux genoux dans cette fraude, et elle peut dire: » Oh , elle n’en savait rien.

« Et je pense que ça va être difficile pour elle de convaincre un jury. »

Le nouveau doc ​​examine les pratiques juridiques douteuses de Tom alors qu’il travaillait comme avocat de premier plan à Los Angeles, ce qui a contribué au style de vie extrêmement somptueux d’Erika.

L’ami de Tom, avocat de LA et ancien président du Barreau Brian Kabateck, a déclaré que la façon dont le multimillionnaire était représenté sur RHOBH était mauvais pour sa carrière et montrait que le couple vivait au-dessus de ses moyens.

De retour en novembre, Erika a choqué le monde quand elle a demandé le divorce de Tom après 21 ans ensemble.

On a dit plus tard que Tom avait trompé Erika plusieurs fois et elle s’en était remise, alors que l’avocat n’a jamais nié ni confirmé les allégations.

Suite à la demande de divorce, Tom a commencé à être frappé par un procès après un procès pour fraude, détournement de fonds et rupture de contrat.

le Bravo La star s’est impliquée lorsqu’il a été affirmé qu’ils maintenaient leur style de vie luxueux avec l’argent qu’il aurait volé à ses clients.

cependant, Erika a nié avoir jamais su ce que Tom faisait et comment il a financé leur mode de vie.

Une source a précédemment déclaré Nous hebdomadaire: « Erika ignorait totalement les allégations très graves qui étaient portées contre Tom devant le tribunal.

« Tom a toujours géré toutes les finances et c’est ainsi qu’ils ont géré les choses. Erika se sent trahie par Tom parce qu’elle lui faisait totalement confiance.