L’avocate en divorce de Melinda Gates se joint au combat des législateurs du Connecticut avec le dirigeant de Morgan Stanley

Ces employés, qui travaillaient dans les divisions privées de gestion de patrimoine et de gestion des risques de Morgan Stanley, ont donné fin avril à Kasser de « fausses informations » sur les règlements de la FINRA, les ordonnances des tribunaux et la loi de l’État du Connecticut dans le cadre de cet effort, selon le dossier.

Une affaire de divorce déjà litigieuse d’un sénateur de l’État du Connecticut et de son mari dirigeant Morgan Stanley est devenue encore plus chaude avec l’arrivée d’un nouvel avocat de haut niveau – qui représente également Melinda Gates dans sa rupture d’un méga milliard de dollars avec le fondateur de Microsoft. Bill Gates.

Le dossier judiciaire de Farley dit: « Il n’y a pas non plus d’obligation réglementaire qu’une banque » mette à jour … au moins tous les trois ans « .

Kasser a été réélue à son siège par une marge de seulement 0,8% l’automne dernier . Son district englobe Greenwich et des parties de Stamford et de New Canaan. Avant sa première victoire en 2018, ce siège n’avait pas été détenu par un démocrate depuis près de 90 ans.

Pendant ce temps, l’affaire de divorce de Kasser a été largement passée sous le radar des médias au cours des deux dernières années.

Mais cela pourrait changer avec l’arrivée récente et non signalée des avocats matrimoniaux de New York, Cohen et Farley, en tant que nouveaux membres de l’équipe juridique de Kasser. Le groupe comprenait déjà des avocats de divorce accomplis dans le Connecticut.

En plus de la première Mme Trumps, Les clients matrimoniaux de Cohen comprenaient l’ancien maire de New York Mike Bloomberg, le co-fondateur de KKR & Co. Henry Kravis, le top model Christie Brinkley. Il représente actuellement Melinda Gates, qui a annoncé au début du mois sa séparation d’avec Bill Gates après 27 ans de mariage. La valeur nette de Bill Gates est estimée au nord de 134 milliards de dollars.