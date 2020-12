Jenna Ellis, l’avocate qui a aidé à guider les efforts du président Trump pour annuler l’élection, a été licenciée après avoir commis des « erreurs » dans des affaires alors qu’elle était procureur de la République dans le Colorado, révèlent des documents.

Son dossier montre également qu’elle n’a pas suivi le « protocole » pour les affaires relatives aux droits des victimes avant d’être licenciée des procureurs du comté de Weld quelques mois seulement après son embauche en août 2012.

Mais elle n’a bâclé qu’une fraction de ses affaires. Les erreurs étaient « peu nombreuses par rapport au nombre total de cas traités par (elle) dans son ensemble », a constaté un agent d’audience de l’État lorsque Ellis a cherché à être au chômage malgré son licenciement.

L’avocate de Donald Trump, Jenna Ellis, a été licenciée de son poste de procureur général après avoir commis des « erreurs » dans des affaires, révèlent des documents

L’explication de son licenciement a été contenue dans des documents découverts par le Colorado Sun, qui a obtenu des documents du département du travail de l’État montrant qu’elle « n’a pas répondu aux attentes de l’employeur » et « a commis des erreurs sur des cas que l’employeur estime qu’elle n’aurait pas dû faire. »

«L’employeur a noté que certains cas étaient en cours de traitement qui ne respectaient pas la loi sur les droits des victimes», ont révélé les documents, en référence à une loi de l’État sur l’information des victimes de la criminalité.

Les documents, cependant, ne font allusion qu’aux détails de ce qui s’est passé. «Il y a l’apparence d’une documentation de cas où la plaignante n’a pas suivi le protocole approprié pour certains des cas qu’elle a traités.»

Les documents sont venus par le biais d’une demande de dossiers ouverts et font suite à des rapports qui sapent les prétentions d’Ellis d’être un expert constitutionnel avant de décrocher le client le plus en vue du pays.

Le spectacle qu’un département d’État lui a finalement accordé des allocations de chômage malgré son licenciement.

Ellis a tenu son téléphone au micro lorsque le président Trump a convoqué un événement de style auditif

Ellis a passé des mois en tant que procureur dans le Colorado avant d’être limogé en 2013

Ellis a demandé le chômage, ce qui a entraîné un processus de révision de son licenciement

Ellis, 36 ans, s’est fait connaître sur Fox News en défendant le président avant de rejoindre l’effort de son équipe juridique pour renverser l’élection.

Elle a fait l’objet de profils dans le New York Times et le Wall Street Journal, qui l’ont remise en question en se faisant passer pour une « avocate constitutionnelle » et retrace son ascension rapide du système juridique du Colorado au défenseur du président.

Le Journal a rapporté qu’elle avait déclaré au journal qu’elle avait été licenciée après avoir « refusé de porter une affaire en justice qu’elle pensait être une poursuite contraire à l’éthique » – bien que les documents examinés par le Sun ne semblent pas le refléter.

Le camp Trump a répondu à l’histoire en disant au journal: « Il s’agit d’une non-histoire d’il y a dix ans essayant de nuire à sa réputation simplement parce qu’elle travaille pour le président Trump. »

Dans le cadre de « l’équipe d’élite des forces de frappe » défendant Trump, les alliés d’Ellis et de Trump ont accumulé des dizaines de pertes. Vendredi, la Cour suprême a refusé de saisir une plainte déposée par le procureur général du Texas visant à annuler le vote dans quatre États gagnés par Joe Biden.

Lors d’une tristement célèbre conférence de presse où la teinture capillaire de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, coulait sur le côté de son visage, Ellis s’est hérissé à la demande de preuves réelles de fraude électorale, en disant: « Votre question est fondamentalement imparfaite lorsque vous demandez où sont les preuves. ‘

Elle a tenu son téléphone portable à un microphone lors d’un événement de type audition en Pennsylvanie organisé par des républicains où Trump a appelé pour soulever une série d’allégations sur la fraude électorale que les juges ont rejetées hors du tribunal.

Elle a reçu près de 140000 dollars de la campagne Trump en octobre pour ce qui a été décrit comme une consultation juridique, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Il y a quatre ans, Ellis était un jeune avocat du Colorado exerçant dans les tribunaux de comté et enseignant des cours de droit à la Colorado Christian University, une université chrétienne locale qui n’a pas de faculté de droit.

Elle dirigera finalement le Dobson Center, qui est affilié au James Dobson Family Institute, un groupe social-conservateur influent.