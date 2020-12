Jenna Ellis, l’une des avocates de campagne de Donald Trump, est la dernière de l’équipe du président à avoir été testée positive pour le coronavirus, a révélé mardi un rapport, alors que son principal avocat Rudy Giuliani continue de recevoir un traitement à l’hôpital après avoir contracté la maladie.

Ellis, 36 ans, a commencé à informer les associés qu’elle a été testée positive, ont déclaré trois hauts responsables de la Maison Blanche à Axios, après avoir assisté à un événement de l’aile Est vendredi en tant qu’invité de l’assistant commercial de Trump, Peter Navarro.

Des sources qui ont assisté à la fête de Noël en salle à la Maison Blanche ont déclaré qu’elle ne portait pas de masque. Il n’est pas clair si Ellis posait un risque pour les autres participants.

« Elle a eu le courage de se présenter à la fête de Noël des cadres supérieurs en sachant que tout le monde était furieux contre elle pour avoir constamment agité Trump avec des bêtises », a déclaré un haut responsable de l’administration.

L’avocate de Donald Trump, Jenna Ellis, a été testée positive pour le coroanvirus, a révélé un rapport de mardi, après s’être rendue sans masque à une fête de Noël à l’intérieur de la Maison Blanche vendredi.

Ellis a assisté à l’événement en tant qu’invité du conseiller commercial et économique de la Maison Blanche Peter Navarro

La nouvelle du test positif intervient après que le principal avocat de Trump, Rudy Giuliani (à gauche), ait été hospitalisé pour traitement à la suite de son propre diagnostic de COVID-19

« Les gens ont amené leurs familles », a déploré un autre haut responsable de la Maison Blanche qui a assisté à l’événement et a depuis été informé du diagnostic d’Ellis.

On craint que ce parti ne soit un autre événement de grande diffusion à la Maison Blanche comme celui de septembre annonçant Amy Coney Barrett en tant que candidate à la Cour suprême, ce qui a déclenché une douzaine de cas de coronavirus – y compris pour le président, la première dame Melania Trump et leur fils Barron.

Ellis travaille directement avec Giuliani alors qu’ils poussent des réclamations légales de fraude électorale et d’irrégularités. Les deux ont été en contact étroit le mois dernier.

Giuliani, 76 ans, a été testé positif au coronavirus et a été hospitalisé pour traitement dimanche.

Trump a déclaré lundi que l’ancien maire de New York se portait « très bien » malgré l’hospitalisation.

«Pas de température. Et il m’a appelé tôt ce matin. Il a été le premier appel que j’ai reçu. Il va très bien. C’est un autre champion », les journalistes de Trump avant d’attribuer la Médaille de la liberté à l’ancien lutteur olympique Dan Gable dans le bureau ovale lundi.

« Le plus grand maire de l’histoire de New York et ce qu’il fait maintenant est plus important », a poursuivi le président.

Mardi, Giuliani a tweeté un extrait des commentaires de Trump sur son état, ajoutant: « Je vais très bien. À toute vapeur!’

Avant son diagnostic positif, Giuliani a passé la semaine dernière à se rendre en Arizona, au Michigan et en Géorgie où il a assisté à des audiences et à des événements pour faire valoir ses allégations de fraude électorale.

Lui et son équipe ont également entendu des témoins de l’État impliqués dans la collecte des bulletins de vote et le processus de dépouillement.

Dimanche soir, la législature de l’Arizona a annoncé sa fermeture pendant deux semaines après la visite de Giuliani. Le Michigan se prépare également à de possibles nouvelles d’infections après le témoignage de Giuliani pendant des heures lors d’une audience en salle.

Ellis et Giuliani mènent les poursuites judiciaires du président tant au niveau fédéral qu’au niveau des États contestant les résultats de l’élection présidentielle.

Ils font valoir les affirmations de Trump selon lesquelles il existe une fraude électorale généralisée qui doit faire l’objet d’une enquête avant de pouvoir décider qui a gagné.

Biden détient 306 votes du collège électoral contre les 232 de Trump. Les électeurs devraient voter dans ce sens lorsque le Congrès entreprendra de certifier les résultats des élections le 6 janvier.