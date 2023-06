Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’avocate de l’ancien président Donald Trump, Alina Habba, a déclaré sur Fox News qu’elle avait « honte » et « embarrassée » d’être avocate après l’inculpation de l’ancien président.

Mme Habba a pris la parole lors de l’émission de Jesse Watters au milieu des nouvelles selon lesquelles un grand jury fédéral a inculpé M. Trump pour des accusations liées à sa rétention prétendument illégale d’informations sur la défense nationale.

L’avocat de M. Trump a déclaré que l’acte d’accusation était une distraction d’une prétendue irrégularité de la part du président Joe Biden, soulignant le fait que le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, prévoyait de détenir le directeur du FBI, Christoper Wray, que M. Trump a nommé à la tête du bureau en 2017, au mépris du Congrès pour avoir soi-disant retenu des documents. Les républicains de la Chambre ont jusqu’à présent échoué dans leurs accusations contre M. Biden.

M. Comer a retiré le vote d’outrage après que le FBI ait accepté de partager des documents, Le New York Times signalé.

« Chaque fois, il y a une danse coordonnée qui devient évidente pour le peuple américain parce qu’il est intelligent », a déclaré Mme Habba.

L’avocat de Trump a ajouté que les actes d’accusation de l’ancien président deux fois destitué étaient l’équivalent d’une « boule brillante » destinée à distraire le public américain.

« Je suis gênée d’être avocate en ce moment », a-t-elle déclaré. « Honnêtement, j’ai honte. J’ai honte d’être avocat. J’ai honte que ce soit l’état de notre pays.

Mme Habba a affirmé que l’acte d’accusation montrait que les États-Unis avaient un système judiciaire à deux niveaux.

« Et il est tellement évident qu’il existe ce double système de justice », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de poursuites sélectives, de persécutions sélectives. C’est une persécution absolue. C’est un truc du tiers-monde russe, et ça ne devrait pas arriver.

M. Trump a diffusé pour la première fois l’acte d’accusation sur sa plateforme de réseautage Truth Social jeudi, un jour après L’indépendant avait signalé que les procureurs fédéraux prévoyaient de demander à un grand jury d’inculper M. Trump.

« Je n’aurais jamais cru possible qu’une telle chose puisse arriver à un ancien président des États-Unis, qui a reçu beaucoup plus de voix que n’importe quel président en exercice dans l’histoire de notre pays, et dirige actuellement, de loin, tous les candidats, à la fois démocrates et républicain, dans les sondages de l’élection présidentielle de 2024 », a déclaré M. Trump, niant sa culpabilité et proclamant qu’il était un « homme innocent ».

M. Trump a déclaré qu’il avait été convoqué mardi devant un palais de justice fédéral à Miami à 15 heures HE.