L’avocate de Trump, Alina Habba, formule, puis recule, une allégation de « conflit » contre le juge E. Jean Carroll

L’avocate de l’ancien président Donald Trump, Alina Habba, a renoncé mardi à une plainte pour conflit d’intérêts contre le juge qui a présidé le procès en diffamation d’E. Jean Carroll après que l’avocat de Carroll a menacé de poursuivre les sanctions.

Habba a déposé lundi une lettre le tribunal citant un article du New York Post selon lequel le juge de district américain Lewis Kaplan et l’avocate de Carroll Roberta Kaplan, qui ne sont pas liés, avaient travaillé dans le grand cabinet d’avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton et Garrison dans les années 1990. Un ancien associé non identifié du cabinet, qui emploie environ 1 000 avocats, a déclaré au Post que Lewis Kaplan avait été « comme son mentor ».

Habba a dit le New York Post que la situation était « insensée et tellement incestueuse ». C’est une nouvelle pour nous », a déclaré Habba au journal samedi, un jour après que le jury chargé de l’affaire avait imposé à Trump un verdict de 83,3 millions de dollars dans l’affaire Carroll. « Nous allons inclure cela dans notre appel et prendre les mesures appropriées. Le fait que cela n’ait pas été divulgué constitue une violation de l’éthique.

L’article comprenait une citation du porte-parole de Roberta Kaplan, Zak Sawyer, qui a déclaré que, alors qu’ils avaient travaillé dans le même grand cabinet d’avocats, ils « se sont chevauchés pendant moins de deux ans au début des années 1990 ». L’actuel juge « était un associé principal et elle était une associée junior et elle n’a jamais travaillé pour lui », a déclaré Sawyer.

Dans sa lettre de lundi, Habba a déclaré : “Si Votre Honneur a réellement travaillé avec Mme Kaplan à quelque titre que ce soit – en particulier s’il y avait une relation mentor/mentoré – ce fait aurait dû être divulgué avant qu’une affaire impliquant ces parties ne soit autorisée à aller de l’avant. “. Elle a laissé entendre qu’il avait violé le code de déontologie judiciaire et qu’elle pourrait utiliser ces allégations comme des munitions pour demander un nouveau procès.

Elle a noté qu’elle avait eu “de nombreux affrontements” avec le juge pendant le procès et un autre l’année dernière et a déclaré qu’il avait été “ouvertement hostile envers l’avocat de la défense”. Sa lettre suggérait que le « conflit » pourrait avoir quelque chose à voir avec « ses décisions, son ton et son comportement ».

“Ici, sans connaître plus d’informations (ou sans avoir un démenti factuel spécifique de Votre Honneur selon lequel vous aviez une relation mentor-mentoré avec Mme Kaplan), nous sommes incapables d’étoffer notre position concernant la réparation spécifique qui devrait être demandée, y compris, mais “Et cela ne se limite pas à demander de nouveaux procès sur les questions de responsabilité et de dommages. Toutefois, cette Cour devrait certainement fournir à l’avocat de la défense tous les faits pertinents”, a écrit Habba. “Nous remercions la Cour pour l’attention prompte qu’elle a portée à cette question troublante.”

Roberta Kaplan a répondu dans une lettre qu’elle a adressée au juge mardi, affirmant que “les allégations sont totalement sans fondement”.

Elle a déclaré qu’elle avait débuté au sein du cabinet Paul Weiss en tant qu’associée junior en litige en octobre 1992, lorsque Lewis Kaplan était associé principal en litige. Il a été nommé à la magistrature par le président de l’époque, Bill Clinton, et confirmé par le Sénat en août 1994.

“Au cours de cette période relativement brève, il y a plus de trente ans, je me souviens des partenaires de Paul, Weiss avec lesquels j’ai travaillé et aucun d’entre eux n’était Votre Honneur. Plus précisément, je n’ai aucun souvenir de cette période d’interaction avec Votre Honneur sur une affaire, participer avec Votre Honneur à une réunion avec un client ou liée à une affaire, ou assister à une procédure judiciaire avec Votre Honneur. En fait, je ne me souviens d’aucune interaction directe de cette période avec Votre Honneur”, indique sa lettre.

“Il va sans dire qu’à aucun moment nous n’avons eu une relation de type “mentor””, comme le prétend Mme Habba”, a déclaré l’avocat.

Roberta Kaplan a qualifié ces allégations de projet de l’équipe Trump visant à discréditer le système judiciaire et a suggéré qu’elle pourrait demander des sanctions contre Habba.

“Même si Mme Habba termine sa lettre en qualifiant cela de ‘question troublante’, ce qui est en réalité troublant, c’est à la fois le contenu et le moment choisi de ses fausses accusations d’irrégularité”, a-t-elle écrit.

« Dès le début du procès qui vient de s’achever, Donald Trump et Mme Habba ont propagé un faux récit de partialité judiciaire afin de pouvoir qualifier tout verdict du jury contre Trump comme le produit d’un système corrompu. Dans sa phase post-verdict, il est maintenant temps que les allégations fausses et vexatoires de partialité ou d’irrégularité du défendeur cessent. »

Habba a répondu par une autre lettre peu de temps après, affirmant qu’elle n’avait fait aucune « fausse allégation ».

“Le but de cette lettre était simplement de demander si un article récemment publié par le New York Post faisant état de l’existence présumée d’une telle relation était fondé”, a-t-elle écrit. “Depuis que Mme Kaplan a nié l’existence d’une relation mentor-mentoré entre elle et Votre Honneur, ce problème a apparemment été résolu.”

Un fonctionnaire du tribunal n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires du juge.