L’avocate de Trump, Alina Habba, demande au juge des détails sur les allégations “troublantes” selon lesquelles il aurait conseillé l’avocat d’E. Jean Carrol

L’avocate de Donald Trump, Alina Habba, a exigé lundi que le juge qui préside le procès en diffamation d’E. Jean Carroll contre l’ancien président fournisse “tous les faits pertinents” liés à un prétendu conflit d’intérêts qu’il aurait eu avec l’avocat principal du chroniqueur.

Un jury a accordé à Carroll 83,3 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de Trump la semaine dernière, avant que le Post n’apprenne de sources que le juge fédéral de Manhattan, Lewis Kaplan, était autrefois le « mentor » de l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, lorsqu’ils travaillaient ensemble au début des années 1990 au Paul, Weiss Rifkin, cabinet d’avocats Wharton & Garrison à Midtown.

“Si Votre Honneur a réellement travaillé avec Mme Kaplan à quelque titre que ce soit – en particulier s’il y avait une relation mentor/mentoré – ce fait aurait dû être divulgué avant qu’une affaire impliquant ces parties ne soit autorisée à aller de l’avant”, a écrit Habba dans une lettre au juge.

“Cette question est particulièrement préoccupante puisque l’autre avocat principal du demandeur, Shawn Crowley, a exercé les fonctions de juriste de Votre Honneur, et nous avons déjà été informés que Votre Honneur avait co-officié son mariage.”

Habba n’était pas au courant du conflit d’intérêts potentiel avant le reportage du Post. ZUMAPRESS.com

Un porte-parole de Kaplan a minimisé la relation qu’elle entretenait avec le juge lorsqu’ils travaillaient tous les deux dans le même cabinet d’avocats dans les années 1990. REUTERS

Habba a fait valoir que le juge pourrait être en mesure de fournir des informations sur sa relation présumée avec Kaplan qui pourraient avoir un impact sur l’appel prévu de Trump contre le jugement en diffamation et sur un jugement antérieur de 5 millions de dollars en faveur de Carroll pour abus sexuels.

“Ici, sans connaître plus d’informations (ou sans avoir un déni factuel spécifique de Votre Honneur selon lequel vous aviez une relation mentor-mentoré avec Mme Kaplan), nous sommes incapables d’étoffer notre position concernant la réparation spécifique qui devrait être demandée”, a écrit Habba. .

« Toutefois, cette Cour devrait certainement fournir à l’avocat de la défense tous les faits pertinents. Au minimum, ces informations pourraient certainement s’avérer pertinentes pour la prochaine motion du président Trump en vertu de l’article 59 », a-t-elle ajouté, faisant référence à la demande attendue de Trump pour un nouveau procès ou pour que la décision du tribunal soit réexaminée.

“Lew était comme son mentor”, a déclaré au Post un ancien associé de Paul Weiss à propos de la dynamique entre Lewis Kaplan et Roberta Kaplan lorsqu’ils travaillaient ensemble au sein du cabinet.

Un porte-parole de Roberta Kaplan a minimisé toute relation que le couple aurait pu avoir.

“Ils se sont chevauchés pendant moins de deux ans au début des années 1990 dans un grand cabinet d’avocats, alors qu’il était associé principal et qu’elle était associée junior et qu’elle n’avait jamais travaillé pour lui”, a déclaré le porte-parole au Post.

Trump envisage de faire appel des décisions dans les affaires de diffamation et d’abus sexuels de Carroll. PA

Habba a noté qu’avant même d’avoir été informée du prétendu conflit d’intérêts, il était clair pour elle que le tribunal était « ouvertement hostile » à l’égard de Trump et de son équipe.

“Nous pensons, et nous argumenterons en appel, que la Cour s’est montrée ouvertement hostile à l’égard de l’avocat de la défense et du président Trump, et a affiché un traitement préférentiel à l’égard de l’avocat du plaignant”, a écrit Habba. “En effet, les décisions, le ton et le comportement de la magistrature ont soulevé d’importantes inquiétudes avant même que le journalisme d’investigation du New York Post ne découvre ces nouveaux faits.”











