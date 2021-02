L’avocate de Kim Kardashian, Laura Wasser, déclare «  ne vous attendez pas à un bon comportement en cas de divorce  »

L’avocate de Kim Kardashian, Laura Wasser, a averti « ne vous attendez pas à un bon comportement » lorsque les stars divorcent.

Le cerveau juridique de la célébrité représente à nouveau la Kardashian avec son divorce de Kanye West.

Son expérience la mène en tant qu’avocate auprès de stars telles qu’Angelina Jolie, Johnny Depp, Christina Aguilera et Heidi Klum – pour n’en nommer que quelques-unes.

Dans une nouvelle interview, Laura a exhorté tout le monde ne peut pas s’attendre à un « bon comportement » de la part des célébrités parce qu’elles « traversent la chose la plus difficile qu’ils aient jamais vécue ».

Elle a déclaré au magazine The Times: « Vous prenez ce qui se passe avec ces gens avec un grain de sel parce qu’ils vivent la chose la plus difficile qu’ils aient jamais vécue. Vous ne pouvez pas vous attendre à un bon comportement de leur part. »







Laura représente des membres du clan Kardashian depuis des années et entretient de bonnes relations avec la célèbre famille.

Auparavant, elle représentait Kim lorsque son mariage avec Kris Humphries a échoué après 72 jours.

L’avocat de la célébrité a déclaré que la famille était «charmante et formidable de faire des affaires».







Kim demande le divorce de Kanye

Elle a déclaré à la publication: « Je représente les membres de cette famille depuis des années et ils sont charmants et merveilleux de faire des affaires. »

Laura n’est pas étrangère au divorce, car elle l’a vécu elle-même.

Le divorce, a-t-elle dit, est la même chose pour les célébrités et elle a expliqué que les étoiles se sentiraient «terrifiées, navrées et en colère».







Elle a ajouté: « Je pense que les riches et les célébrités ont un élément de droit. Mais le divorce est le meilleur égalisateur. Vous êtes terrifié, le cœur brisé, en colère. Vous vous sentez peut-être coupable, qu’est-ce que j’ai fait de mal? Vous vous sentez comme un échec. «

Laura a deux fils, maintenant âgés de 15 et 11 ans, avec des partenaires différents.

Sa dernière relation à long terme s’est rompue juste avant que le coronavirus ne plonge le monde dans le chaos.







Son interview intervient après que les nouvelles de Kim et Kanye soient officiellement terminées, envoyant des ondes de choc à travers le circuit du showbiz.

Le couple a mis fin à leur histoire d’amour après sept ans de mariage et quatre enfants ensemble.

On rapporte que les ex demandent la garde conjointe de leurs enfants North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, trois ans et Psalm, un.







Kim et Kanye se sont mariés lors d’une magnifique cérémonie de mariage en Italie en 2014.

Ces dernières semaines, Kim était restée chez elle à Los Angeles avec ses enfants avant les vacances de ses filles au Mexique.

Pendant ce temps, Kanye avait été enfermé dans le ranch de 14 millions de dollars du Wyoming.

Le couple de pouvoir du showbiz a commencé à sortir ensemble en 2012, mais leur amitié remonte à loin.