L’avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, qualifie les rumeurs d’amour de « sexistes », dit qu’elle est « très heureuse dans ma relation »

Camille Vasquez met fin aux rumeurs d’amour autour de Johnny Depp.

Le procès en diffamation très médiatisé de six semaines s’est terminé la semaine dernière avec le jury se rangeant du côté de l’acteur de « Pirates des Caraïbes » contre son ex-femme Amber Heard. La star a reçu plus de 10 millions de dollars, confirmant ses allégations selon lesquelles Heard aurait menti au sujet de Depp l’abusant avant et pendant leur bref mariage.

Vasquez, l’un des avocats principaux de la star de cinéma, est rapidement devenu une sensation sur les réseaux sociaux lors du procès télévisé. Comme beaucoup ont diffusé en direct le procès, les téléspectateurs ont insisté sur le fait que la femme de 37 ans sortait avec son client. Les rumeurs se sont intensifiées après que le couple a été aperçu en train de s’embrasser au palais de justice du comté de Fairfax.

« Je suppose que cela vient du fait d’être une femme qui ne fait que son travail », a déclaré jeudi l’avocate au magazine People.

« C’est décevant que certains points de vente aient en quelque sorte couru avec ça ou aient dit que mes interactions avec Johnny – qui est un ami et que je connais et représente depuis quatre ans et demi maintenant – que mes interactions étaient de quelque manière que ce soit inappropriées ou non professionnel. C’est décevant à entendre.

« Je me soucie très profondément de mes clients, et nous sommes évidemment devenus proches », a-t-elle poursuivi. « Mais quand je dis nous, je veux dire toute l’équipe, et bien sûr cela inclut Johnny. Et je suis cubain et colombien. Je suis tactile. Que voulez-vous que je dise ? Je serre tout le monde dans mes bras. Et je suis pas honte de ça. »

Vasquez a ajouté que « mon travail est mon amour » et « quand j’aime, j’aime vraiment profondément ».

L’avocate a également révélé qu’elle avait un petit ami et qu’elle était « très heureuse dans ma relation ». Elle a également souligné qu’il est « contraire à l’éthique pour nous de sortir avec nos clients ».

Vasquez sort avec Edward Owen, cadre de WeWork. Le Britannique de 38 ans a rencontré Vasquez en novembre au pub gastronomique londonien The Cow, a rapporté le DailyMail britannique. Sa relation naissante avec Owen, qui vit en Angleterre, est à distance.

« C’est aussi une accusation contraire à l’éthique », a-t-elle déclaré à propos des commérages impliquant son client. « C’est sexiste. C’est malheureux et décevant, mais en même temps, ça vient avec le territoire. Je ne peux pas dire que j’ai été si surpris. »

Vasquez a noté qu’elle était fière de représenter Depp.

« Cet homme se battait pour sa vie et cela m’a brisé le cœur de le voir jour après jour devoir rester assis là et écouter les allégations les plus horribles portées contre lui », a-t-elle déclaré à propos de l’homme de 59 ans. « Et si je pouvais apporter un peu de réconfort, alors, bien sûr, je le ferais, que ce soit en lui tenant la main ou en lui faisant savoir que nous étions là et que nous allions nous battre pour lui parce qu’il le méritait. »

Mardi, Vasquez est devenue associée de son cabinet d’avocats Brown Rudnick après avoir remporté la victoire majeure dans l’affaire de diffamation de l’acteur.

Le cabinet d’avocats international Brown Rudnick a annoncé la promotion de Vasquez après qu’elle soit devenue une star du procès Depp c. Heard avec son contre-interrogatoire incisif de l’actrice « Aquaman ».

« Je suis ravi que Brown Rudnick m’ait accordé son vote de confiance en me faisant rejoindre le partenariat », a déclaré Vasquez dans un communiqué. « Je suis fier de l’équipe au talent unique que j’ai eu le privilège de diriger, qui a illustré le travail d’équipe et la collaboration, et j’ai hâte de continuer à représenter la culture d’excellence de Brown Rudnick. »

Les verdicts ont mis fin à un procès qui, espérait Depp, contribuerait à restaurer sa réputation, bien qu’il se soit transformé en un spectacle offrant une fenêtre sur un mariage vicieux.

Le panel de sept membres, qui a assisté à un procès explosif de deux mois, a également accordé à Heard, 36 ans, 2 millions de dollars dans sa demande reconventionnelle contre Depp.

Heard, qui était stoïque dans la salle d’audience lors de la lecture du verdict, a déclaré qu’elle avait le cœur brisé.

« Je suis encore plus déçue de ce que ce verdict signifie pour d’autres femmes. C’est un revers. Cela ramène l’horloge à une époque où une femme qui parlait et s’exprimait pouvait être publiquement humiliée. Cela fait reculer l’idée que la violence contre les femmes doivent être prises au sérieux », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Depp a déclaré que « le jury m’a rendu ma vie. Je suis vraiment humble. »

« J’espère que ma quête pour que la vérité soit dite aura aidé d’autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation, et que ceux qui les soutiennent n’abandonneront jamais », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Depp a poursuivi Heard pour diffamation devant le tribunal de circuit du comté de Fairfax pour un éditorial de décembre 2018 qu’elle a écrit dans le Washington Post se décrivant comme « une personnalité publique représentant la violence domestique ». Ses avocats ont déclaré qu’il avait été diffamé par l’article même s’il ne mentionnait jamais son nom.

Le jury s’est prononcé en faveur de Depp sur ses trois affirmations concernant des déclarations spécifiques dans l’article de 2018.

Rebecca Rosenberg de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.