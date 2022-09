L’avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, “déterminée à défendre” Q’orianka Kilcher de “Yellowstone” dans une affaire de fraude

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, a signé pour représenter l’actrice de “Yellowstone” Q’orianka Kilcher dans sa bataille juridique contre l’État de Californie après avoir été accusée de deux chefs d’accusation pour fraude en matière d’indemnisation des accidents du travail plus tôt cette année.

Vasquez s’est fait un nom comme l’une des forces motrices de la victoire de Depp dans le procès en diffamation de plusieurs millions qu’il a intenté contre son ex-femme Amber Heard en Virginie. Après un procès de six semaines, un jury a déclaré que Heard avait diffamé la star de “Pirates des Caraïbes”, et il a reçu 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts. Heard a reçu 2 millions de dollars dans le cadre d’une contre-poursuite, les jurés ayant découvert que Depp l’avait diffamée par l’intermédiaire de l’un de ses avocats.

Camille, qui a rejoint Brown Rudnick LLP en 2018 en tant qu’avocate plaidante et s’est vu offrir un poste d’associée peu de temps après sa grande victoire avec le procès Depp, travaillera aux côtés de Steve Cook, un autre associé du cabinet spécialisé dans les enquêtes de défense des cols blancs.

Vasquez et Brown ont déclaré à Fox News Digital qu’ils étaient “déterminés à défendre” Kilcher dans son affaire, qui a été déposée par le California Department of Insurance en juillet et affirme qu’elle a perçu des prestations d’invalidité tout en travaillant sur le drame populaire malgré le fait qu’elle était trop blessée pour travailler .

“Nous sommes déterminés à défendre Mme Kilcher dans cette affaire importante qui examine les failles inhérentes au système d’indemnisation des personnes handicapées”, ont-ils partagé dans un communiqué. “Mme Kilcher est une actrice très respectée et pionnière à Hollywood, et nous avons l’intention d’effacer son nom.”

Des sources ont affirmé que Kilcher était “handicapée à 10% pour le reste de sa vie” à la suite d’un accident de voiture dans lequel elle a été impliquée il y a près de quatre ans alors qu’elle travaillait sur le plateau.

Kilcher aurait recueilli “plus de 90 000 $ en prestations d’invalidité” et aurait déformé les blessures des prestataires de soins médicaux dans une enquête publiée au cours de l’été. La réclamation indiquait que Kilcher “se serait blessée au cou et à l’épaule droite” alors qu’elle jouait dans le film “Dora et la cité d’or perdue” en octobre 2018.

Elle a commencé à se faire soigner pour ses blessures, mais s’est arrêtée et “n’a pas répondu à la compagnie d’assurance qui traitait sa réclamation au nom de son employeur”.

Un an plus tard, elle a contacté la compagnie d’assurance pour se faire soigner car on lui avait proposé du travail, mais elle n’a pas pu accepter le poste “parce que sa douleur au cou était trop intense”.

Le communiqué de l’État de Californie a affirmé que Kilcher avait commencé à recevoir des “prestations d’invalidité totale temporaire” peu de temps après. Malgré les déclarations à un médecin selon lesquelles elle n’a pas pu travailler pendant un an, une enquête a révélé qu’elle travaillait sur “Yellowstone” de juillet 2019 à octobre 2019.

Elle aurait reçu 96 838 $ en “prestations d’invalidité non méritées” du 14 octobre 2019 au 9 septembre 2021.

Kilcher serait de retour pour la saison cinq de l’émission à succès Kevin Costner créée par Taylor Sheridan et John Linson, qui met également en vedette Kelly Reilly et Luke Grimes. Elle reprendra son rôle d’Angela Blue Thunder, selon Deadline.