L’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, démissionne officiellement à la suite d’enquêtes sur l’éthique

WASHINGTON (AP) – L’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, a officiellement démissionné vendredi après que de vastes enquêtes menées par deux agences fédérales de surveillance ont révélé qu’elle cherchait à utiliser sa position pour influencer une élection locale et avait menti aux enquêteurs.

Dans une lettre au président Joe Biden obtenue par l’Associated Press, Rollins a remercié la Maison Blanche de l’avoir soutenue lors de son processus de nomination controversé et a déclaré qu’elle souhaitait à l’administration « la meilleure des chances dans les mois et les années à venir ».

Sa démission intervient deux jours après la publication de rapports cinglants de l’inspecteur général du ministère de la Justice et un autre chien de garde a décrit une litanie d’inconduite présumée de la part du plus haut responsable de l’application des lois fédérales du Massachusetts.

L’AP a annoncé mardi pour la première fois que Rollins quitterait le prestigieux poste fédéral qui a parfois servi de tremplin vers des fonctions plus élevées. Son avocat, Michael Bromwich, ancien inspecteur général du ministère de la Justice, a déclaré qu’elle « comprend que sa présence soit devenue une distraction ».

L’AP a révélé en novembre que l’inspecteur général du ministère de la Justice avait ouvert une enquête éthique sur Rollins après qu’elle ait été photographiée en juillet dernier lors d’une collecte de fonds du Comité national démocrate mettant en vedette la première dame Jill Biden. L’enquête s’est rapidement étendue à d’autres problèmes, notamment son utilisation de son téléphone portable personnel pour les affaires du ministère de la Justice.

C’est une chute étonnante pour Rollins, qui a été saluée par de puissants démocrates et considérée comme une étoile progressiste montante lorsqu’elle a été nominée pour le poste en 2021. Elle a été avocate américaine pendant seulement 16 mois et a fait l’objet d’une enquête fédérale pendant près d’un an.

Moins de deux heures avant sa démission, un juge a ordonné à un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts de rester derrière les barreaux en attendant son procès dans l’une des affaires les plus médiatisées que le bureau du procureur américain du Massachusetts ait portées depuis des années. Jack Teixeira est accusé d’avoir divulgué des documents militaires hautement classifiés.

Parmi ceux qui ont assisté à l’audience du tribunal de Teixeira vendredi se trouvait l’ancien adjoint de Rollins, Josh Levy, qui dirigera désormais le bureau en tant qu’avocat américain par intérim.

Rollins a été la première femme de couleur à être élue procureur de district dans le Massachusetts et la première femme noire à occuper le poste de procureure de l’État américain. Elle a été élue procureur de district du comté de Suffolk, qui comprend Boston, en 2018 sur la promesse de refuser les poursuites pour certains crimes de bas niveau, suscitant la colère de la police et des groupes d’entreprises.

Elle a été vigoureusement soutenue par les sénateurs américains du Massachusetts et a eu besoin à deux reprises que la vice-présidente Kamala Harris rompe une égalité au Sénat pour être confirmée en tant qu’avocate américaine au milieu d’une vive opposition des républicains, qui ont qualifié sa politique progressiste de procureur de district de radicale et dangereuse.

Les allégations contre Rollins sont particulièrement frappantes car le procureur général Merrick Garland a déclaré que l’une de ses principales priorités était de garantir l’indépendance politique des procureurs. Après que la participation de Rollins à la collecte de fonds soit devenue publique, Garland a interdit aux personnes nommées politiques d’assister aux collectes de fonds et à d’autres événements de campagne.

L’allégation la plus étonnante du rapport de l’inspecteur général – et une autre du Bureau du conseil spécial – était que Rollins avait divulgué des informations aux médias l’année dernière dans l’espoir de saboter la campagne de son successeur au poste de procureur du comté de Suffolk, Kevin Hayden.

Les enquêteurs ont déclaré que Rollins avait tenté de se mêler de la course au procureur de district en fournissant aux médias des informations suggérant que Hayden faisait peut-être l’objet d’une enquête fédérale. Après que Hayden ait battu le candidat que Rollins soutenait dans la primaire – Ricardo Arroyo – elle a divulgué au Boston Herald une note détaillant la récusation de son bureau de toute enquête possible sur Hayden, ont découvert les enquêteurs.

Elle a d’abord nié être la source fédérale dans l’histoire du Herald lorsqu’elle a été interrogée sous serment à ce sujet par les enquêteurs, mais a ensuite admis être la source de la fuite, selon le rapport de l’inspecteur général. Le bureau de l’inspecteur général a renvoyé l’allégation au ministère de la Justice pour d’éventuelles poursuites pour fausses déclarations, mais les responsables ont refusé les poursuites, selon le rapport.

L’avocat spécial a également constaté de multiples violations de la loi Hatch, une loi qui limite l’activité politique des employés du gouvernement. L’avocat spécial Henry Kerner les a décrites dans une lettre à Biden comme parmi les transgressions «les plus flagrantes» sur lesquelles son agence ait jamais enquêté.

Les enquêteurs ont déclaré qu’après que Rollins ait reçu l’invitation à la collecte de fonds du Comité national démocrate, elle a reçu l’avis officiel qu’elle pouvait éthiquement faire une brève rencontre et saluer Jill Biden à l’extérieur de la maison où la collecte de fonds a eu lieu avant de partir. Au lieu de cela, le rapport indique que Rollins est entré à l’intérieur, a rejoint une ligne de réception et a posé pour des photos avec les hôtes et d’autres invités, dont un sénateur américain.

Rollins a déclaré aux enquêteurs qu’elle ne savait pas qu’elle n’était pas censée entrer dans la maison. Elle pensait que tant qu’elle partirait avant le début de l’événement officiel de collecte de fonds, elle ne violerait pas la loi Hatch, a déclaré son avocat au Bureau du conseil spécial.

L’inspecteur général a également constaté que Rollins avait accepté le paiement des frais de voyage pour deux voyages différents sans approbation appropriée et avait bafoué les règles fédérales de tenue des dossiers en utilisant régulièrement son téléphone portable personnel pour communiquer avec le personnel au sujet des affaires du ministère de la Justice.

Le rapport de l’inspecteur général a également accusé Rollins d’avoir enfreint les règles d’éthique en sollicitant 30 billets gratuits pour un match des Boston Celtics en avril 2022 pour les jeunes basketteurs. Elle a également accepté une paire de billets gratuits pour le match pour elle-même, écrivant au membre du personnel des Celtics qui les a envoyés : « Incroyable ! Oui. Reçu. Merci!!! »

____

Richer a rapporté de Worcester, Mass.

Alanna Durkin Richer et Eric Tucker, Associated Press