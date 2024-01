L’avocat utilise les propres mots de Joe Biden contre Hunter Biden dans une réprimande cinglante

L’avocat et analyste juridique Jonathan Turley a utilisé samedi les propres mots de Joe Biden contre le fils du président, Hunter Biden, pour dénoncer l’hypocrisie de son refus de se conformer à une assignation à comparaître de la Chambre.

L’assignation à comparaître fait partie d’une enquête de destitution contre le président Biden pour son implication présumée dans les relations commerciales étrangères de son fils. Les Républicains de la Chambre des représentants affirment que Joe Biden a non seulement été impliqué dans les transactions de Hunter Biden, mais qu’il en a également profité, malgré des preuves solides. La Maison Blanche a nié à plusieurs reprises toute implication du président dans les relations de son fils.

Le mois dernier, Hunter Biden a refusé de se présenter à une réunion à huis clos après que le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, un républicain du Kentucky, et le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, un républicain de l’Ohio, aient émis des assignations à comparaître pour une déposition du fils du président. Au lieu de comparaître, Hunter a tenu une conférence de presse sur les marches du Capitole américain et a déclaré qu’il ne témoignerait que si cela était fait publiquement.

Pendant ce temps, Hunter Biden s’est présenté mercredi à une réunion du comité de surveillance de la Chambre où les républicains de la Chambre cherchaient à présenter une résolution qui tiendrait le fils du président pour outrage au Congrès pour avoir défié son assignation à comparaître.

L'avocat Jonathan Turley est vu au Capitole le 4 décembre 2019 à Washington, DC Le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, est vu le 12 avril 2016 à Washington, DC

Turley, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington qui a témoigné lors de l’enquête de destitution de Bill Clinton en 1998 et lors d’une audience de destitution de Donald Trump en 2019, a critiqué le président pour avoir accordé un traitement spécial à son fils dans un article d’opinion pour The Hill publié samedi.

“Cette cascade a provoqué un pandémonium et a rendu furieux les membres du Congrès. Hunter a exigé qu’ils cèdent à ses exigences”, a-t-il écrit. “Une fois de plus, les démocrates ont voté à l’unanimité pour le protéger, même s’ils avaient exigé les mêmes dépositions dans le passé.”

Turley a ensuite souligné le moment où le président Biden a demandé des comptes à ceux qui ont défié les assignations à comparaître du Congrès du comité restreint de la Chambre du 6 janvier, qui a enquêté sur les événements entourant l’émeute du Capitole américain menée par les partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021.

“En effet, le président Biden lui-même a déclaré qu’un tel défi ne pourrait jamais être toléré chez d’autres. Interrogé sur les partisans de Trump défiant les assignations à comparaître, il a déclaré: ‘J’espère que le comité les poursuivra et les tiendra pour responsables pénalement'”, a écrit Turley, ajoutant: ” Ces gens, cependant, ne sont pas des Bidens. »

Jordan, un allié de Trump, faisait partie de ceux qui ont défié une assignation à comparaître du comité restreint du 6 janvier. Bien qu’il n’ait jamais tenu Jordan pour outrage, le jour où Hunter Biden ne s’est pas présenté à son assignation à comparaître, Comer et Jordan ont publié une déclaration commune disant qu’ils envisageaient de tenir le fils du président pour outrage.

Les commissions de surveillance et judiciaire de la Chambre ont voté mercredi pour approuver les accusations d’outrage au Congrès portées contre Hunter Biden. Les résolutions ont été envoyées à la Chambre où elles devraient être votées cette semaine.

Dans une lettre adressée vendredi aux comités de surveillance et judiciaire de la Chambre, l’avocat de Hunter, Abbe Lowell, a déclaré que son client se conformerait à une déposition si une nouvelle assignation « appropriée » était émise, ajoutant que l’assignation originale n’avait « aucun effet obligatoire » puisque il a été publié avant que la Chambre plénière n’autorise l’enquête de destitution du président.

Une « demande cynique »

“La demande de Hunter d’une assignation à comparaître ‘valide’ est une exigence cynique. Il a une assignation à comparaître valide et il est déjà coupable d’outrage”, a déclaré Turley. Semaine d’actualités par email dimanche.

“Il y a des considérations institutionnelles qui s’opposent à la réémission de l’assignation. Il s’agit d’une assignation valide émise par plusieurs comités dotés d’un pouvoir d’assignation indépendant. Peu de membres apprécient que Hunter et son équipe les transforment en ours dansants pour leur amusement public. Le mépris du Congrès est C’est déjà un acte accompli pour Hunter. Même s’il devait témoigner, il a sciemment et publiquement commis cette violation”, a-t-il déclaré.

Turley a poursuivi: “La Chambre peut simplement bluffer Hunter et organiser un vote. J’imagine que son équipe a peut-être déjà un plan pour qu’il accepte de comparaître et de prendre le Cinquième. Sinon, il peut espérer que son changement de dernière minute donnera le Le ministère de la Justice, une fois de plus, cache son refus d’agir. »

Malgré les efforts de Lowell pour obtenir une nouvelle assignation à comparaître, Comer et Jordan ont déclaré vendredi dans une déclaration commune : « Pour l’instant, la Chambre des représentants va aller de l’avant en détenant Hunter Biden pour outrage au Congrès jusqu’à ce que Hunter Biden confirme une date. comparaître pour une déposition privée conformément à son obligation légale.