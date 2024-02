L’avocat spécial Robert Hur pourrait témoigner dans les semaines à venir sur l’enquête sur les documents de Biden alors que les discussions avec House se poursuivent

Washington — Le ministère de la Justice et les leaders parlementaires négocient un moment pour que le conseiller spécial Robert Hur témoigne publiquement devant le Congrès au sujet de l’enquête fédérale sur l’affaire du président Biden. traitement des dossiers classifiésselon trois personnes proches des discussions.

Les responsables visent actuellement la fin février ou le début mars pour le témoignage de Hur devant le comité judiciaire de la Chambre, ont indiqué les sources, mais le calendrier reste changeant à mesure que les négociations se poursuivent. S’il témoigne, ce serait le premier commentaire public de Hur sur l’enquête.

Il existe un précédent récent selon lequel un avocat spécial comparaît devant les législateurs après avoir terminé une enquête. Robert Mueller, qui a supervisé une enquête de deux ans sur les liens potentiels entre la campagne Trump de 2016 et la Russie, a témoigné pendant plus de six heures devant deux commissions après avoir publié son rapport en 2019.

Rapport de Hur sur l’enquête sur les documents Biden

La semaine dernière, Hur a publié son rapport final sur son enquête d’un an sur la découverte de documents portant des marques classifiées trouvés dans le bureau personnel et la résidence de M. Biden. L’équipe de Hur a conclu que ni M. Biden ni aucun de ses collaborateurs ne feraient face à des accusations criminelles en raison de ces documents, qui dataient de l’époque où M. Biden était vice-président.

Le rapport de Hur indique que les preuves ne prouvent pas au-delà de tout doute raisonnable que M. Biden a intentionnellement et illégalement conservé les documents sensibles du gouvernement. Le ministère de la Justice a pour politique de ne pas engager de poursuites pénales contre les présidents en exercice, mais Hur et son équipe ont déclaré qu’ils seraient parvenus à la même conclusion si cette politique n’avait pas existé.

Une photo du rapport de l’avocat spécial Robert Hur montre une boîte dans le garage du président Biden dans le Delaware qui contenait des informations classifiées sur l’Afghanistan, telles que rencontrées par le FBI le 21 décembre 2022. Département de la justice



Le rapport indique que la manipulation des documents par le président aurait pu présenter « des risques sérieux pour la sécurité nationale » et décrit des cas dans lesquels des informations classifiées ont été laissées dans des endroits non sécurisés.

Le rapport du procureur spécial – le produit de centaines d’entretiens depuis que le procureur général Merrick Garland a nommé Hur l’année dernière – critiquait la conduite de M. Biden et soulignait des trous dans la mémoire du président. Les procureurs ont déclaré que ces problèmes de mémoire auraient rendu difficile la preuve de la culpabilité de M. Biden au procès.

La Maison Blanche et les alliés du président, y compris le vice-président, ont repoussé les caractérisations de Hur concernant la mémoire de M. Biden. Le président lui-même a contesté les références à sa mémoire dans le rapport et a souligné la décision finale de ne pas engager de poursuites.

Hur, ancien avocat américain et haut responsable du ministère de la Justice sous l’ancien président Donald Trump, a noté que la conduite de M. Biden au cours de l’enquête avait été un facteur dans la décision de ne pas porter d’accusations.

“M. Biden a remis des documents classifiés aux Archives nationales et au ministère de la Justice, a consenti à la perquisition dans plusieurs lieux, y compris son domicile, a participé à un entretien volontaire et a coopéré à l’enquête par d’autres moyens”, a écrit Hur.

Dans une lettre lundi, les Républicains de la Chambre a demandé au ministère de la Justice de remettre les transcriptions et les enregistrements de deux jours d’entretiens que l’équipe de Hur a menés avec M. Biden en octobre dernier. Le ministère de la Justice a confirmé la réception de la lettre mais a refusé de commenter davantage.

L’avocat personnel de M. Biden, Bob Bauer, a dit “Face the Nation” dimanche qu’un “processus est en cours” pour la publication potentielle de la transcription.

La transcription devra probablement être examinée à la recherche d’informations classifiées et toute réclamation de privilège exécutif devra être réglée avant qu’elle puisse être publiée.

