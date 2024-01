L’avocat spécial répond aux requêtes de Hunter Biden visant à rejeter les accusations liées aux armes à feu et révèle des résidus de cocaïne trouvés sur la pochette de son arme

Dans une vague de dossiers juridiques, le bureau de l’avocat spécial David Weiss a répondu mardi aux requêtes de Hunter Biden en décembre visant à rejeter les accusations fédérales en matière d’armes à feu déposées contre lui dans le Delaware, sur ce que ses avocats ont déclaré dans un communiqué étaient des accusations « sans précédent et inconstitutionnelles » qui violaient un détournement. accord signé en 2023.

Dans des documents judiciaires, les procureurs fédéraux ont fait valoir que les accusations d’armes à feu portées contre le fils du président ne faisaient pas partie d’une poursuite politisée et « sélective et vindicative », comme le prétend la défense. Ils ont déclaré que les preuves, y compris les propres mots de Hunter Biden dans ses mémoires de 2021,Belles chosesdes messages texte récupérés et la présence de résidus de cocaïne sur une pochette en cuir pour arme à feu démontraient qu’il avait possédé illégalement une arme à feu à une époque où il luttait contre la toxicomanie.

“Les accusations dans cette affaire ne sont pas inventées de toutes pièces ni dues à l’ancien président Trump. Elles sont plutôt le résultat des propres choix de l’accusé et ont été portées malgré, et non à cause, des bruits extérieurs émanant de politiciens”, ont déclaré les procureurs dans le communiqué. dépôts.

Hunter Biden a été inculpé par un grand jury fédéral en septembre de trois chefs d’accusation liés à son achat et à sa possession illégales présumées d’un revolver Colt Cobra .38 Special en octobre 2018 alors qu’il était toxicomane. Il a plaidé non coupable des trois accusations en 2023.

Les procureurs fédéraux ont également fait valoir que l’accord de déjudiciarisation – qui aurait immunisé Biden contre des poursuites pour armes à feu fédérales s’il avait accepté de ne pas consommer de drogues ou de posséder une arme à feu – n’avait jamais été approuvé par la probation américaine et n’était jamais entré en vigueur.

Mais le conseiller juridique de Hunter Biden maintient que l’accord de détournement est juridiquement contraignant et toujours valable. L’accord, ainsi qu’un accord de plaidoyer lié aux charges fiscales, ont été résolus devant un tribunal fédéral en juillet après qu’un juge a remis en question les termes et demandé si l’accord permettrait à Hunter Biden d’éviter d’éventuelles accusations futures.

Les avocats de Hunter Biden se sont également fortement appuyés sur un argument du deuxième amendement qui a été favorisé par les opposants politiques de son père et qui découle de la décision de la Cour suprême de 2022 dans l’affaire New York State Rifle & Pistol Association c. Bruen. Cette affaire a conduit à un nouveau test juridique présenté par le juge Clarence Thomas, qui oblige les juges à déterminer si les lois étatiques et fédérales sur les armes à feu sont “conformes à la tradition historique du pays en matière de réglementation des armes à feu”.

Dans leur requête en rejet, l’avocat de Biden a fait valoir que la loi utilisée par les procureurs fédéraux pour l’accuser de possession illégale d’une arme à feu en tant que consommateur de drogue était inconstitutionnelle car ils ne peuvent pas prouver qu’il consommait de la drogue au moment de la transaction pour acheter l’arme à feu. .

En réponse, les procureurs du procureur spécial ont déclaré que le gouvernement disposait de preuves selon lesquelles Hunter Biden consommait de la drogue alors qu’il possédait l’arme à feu, et que « la loi anglo-américaine reconnaît depuis longtemps la capacité du gouvernement à restreindre l’accès aux armes à feu » pour ceux dont la possession poserait un problème. un risque pour la sécurité publique.

Les procureurs fédéraux ont également fait valoir que la nomination du procureur spécial en elle-même et le financement de l’enquête étaient légaux après que les avocats de Hunter Biden ont affirmé qu’ils n’avaient pas été approuvés par le Congrès et qu’ils violaient donc la clause de crédits.

Le ministère de la Justice a le pouvoir de « désigner n’importe quel fonctionnaire du ministère pour représenter les États-Unis devant les tribunaux », ont répondu les procureurs, et les crédits du Congrès qui lui sont attribués couvrent l’enquête indépendante.

L’enquête en cours sur Hunter Biden, dirigée par Weiss, a duré cinq ans sous les administrations Trump et Biden. Weiss a été nommé procureur américain pour le Delaware par l’ancien président Donald Trump et nommé conseiller spécial par le procureur général Merrick Garland en 2023.

Hunter Biden fait également face à des accusations fédérales en Californie dans le cadre d’un deuxième acte d’accusation obtenu par le bureau du conseiller spécial Weiss pour son prétendu défaut de déclaration et de paiement d’impôts, d’évasion fiscale et de dépôt d’une déclaration de revenus fausse ou frauduleuse. Les procureurs affirment que Hunter Biden s’est engagé dans un « plan de quatre ans » pour éviter de payer au moins 1,4 million de dollars d’impôts fédéraux. Il a plaidé non coupable de neuf accusations fiscales fédérales ce mois-ci et risque jusqu’à 17 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Catherine Herridge a contribué à ce rapport.

