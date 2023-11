L’avocat spécial dans l’affaire Hunter Biden témoigne devant les législateurs dans une « mesure sans précédent »

WASHINGTON (AP) — Le procureur chargé de superviser l’affaire Chasseur Biden l’enquête témoigne mardi, marquant la première fois qu’un avocat spécial comparaîtra devant le Congrès au milieu d’une enquête. Cela survient alors que les Républicains de la Chambre cherchent à intensifier leur enquête de mise en accusation sur le président et sa famille après des semaines d’impasse.

David Weiss comparaît pour une interview transcrite devant les membres du comité judiciaire de la Chambre alors que l’avocat américain combat les allégations républicaines selon lesquelles il n’avait pas pleine autorité dans l’affaire du fils du président qui dure depuis des années.

“M. “Weiss est prêt à franchir cette étape sans précédent en témoignant avant la conclusion de son enquête pour indiquer clairement qu’il a eu et continue d’avoir la pleine autorité sur son enquête et pour porter des accusations devant n’importe quelle juridiction”, a déclaré Wyn Hornbuckle, porte-parole de Weiss. une déclaration lundi.

La rare décision du ministère de la Justice de permettre à un avocat spécial ou à tout procureur fédéral d’être interrogé avant la conclusion d’une enquête montre à quel point le ministère prend au sérieux les accusations d’ingérence.

La comparution de Weiss intervient après des mois de négociations entre les républicains du comité judiciaire et du ministère de la Justice, alors que les législateurs ont assigné à comparaître plusieurs enquêteurs et avocats impliqués dans l’affaire Hunter Biden.

En juillet, Weiss, cherchant à rectifier le dossier de ce que lui et le ministère considéraient comme une fausse déclaration sur l’enquête, a accepté de venir à Capitol Hill, mais seulement s’il était en mesure de témoigner lors d’une audience publique où il pourrait répondre directement aux allégations de actes répréhensibles des Républicains.

Le ministère de la Justice est resté disposé à ce que Weiss témoigne publiquement même après l’implosion d’un accord de plaidoyer qui aurait pu effectivement clore l’affaire, mais a déclaré qu’il ne pourrait pas comparaître plus d’une fois à court terme. Les deux partis se sont finalement mis d’accord sur un entretien à huis clos avec les membres démocrates et républicains et leurs collaborateurs respectifs.

L’interview de mardi devrait se concentrer sur le témoignage d’un agent de l’Internal Revenue Service qui a affirmé que sous Weiss, l’enquête sur le fils du président avait été « lente » et mal gérée. Weiss, qui avait été nommé à l’origine par le président de l’époque, Donald Trump, a nié l’une des allégations les plus explosives en affirmant par écrit qu’il avait le dernier mot sur l’affaire.

Deux autres avocats américains de Washington et de Californie a témoigné ces dernières semaines, ils n’ont pas empêché Weiss de porter plainte dans leurs districts, bien qu’ils aient refusé de s’associer avec lui à ce sujet.

Mais le lanceur d’alerte de l’IRS, qui a témoigné publiquement au cours de l’été, insiste sur le fait que son témoignage reflète un schéma d’ingérence et de traitement préférentiel dans l’affaire Hunter Biden et pas seulement un désaccord avec leurs supérieurs sur les mesures d’enquête à prendre.

Les questions sur les relations commerciales de Hunter Biden dans leur ensemble ont été au cœur d’une enquête de destitution du président menée par le Parti républicain. Cela a été dirigé en partie par le président du comité judiciaire Jim Jordanqui devrait jouer un rôle de premier plan lors de l’interrogatoire de mardi.

Mais les informations, le cas échéant, que Weiss pourra fournir au Congrès ne sont pas claires, car en vertu de la politique du ministère de la Justice et de la loi, il ne sera pas en mesure d’aborder les détails de son enquête.

En général, les enquêtes ouvertes sont tenues secrètes pour protéger les preuves, empêcher les témoins d’être exposés et éviter de donner aux avocats de la défense de quoi contester leurs conclusions.

Dans l’affaire Hunter Biden, les avocats de la défense ont déjà indiqué qu’ils prévoyaient de contester les accusations d’armes à feu auxquelles il fait actuellement face sur plusieurs autres fronts juridiques et ont suggéré que les procureurs ont cédé à la pression politique en déposant ces accusations.