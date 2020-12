Un avocat républicain de Floride a démissionné d’une commission d’État en signe de protestation après un raid des forces de l’ordre au domicile d’un ancien employé du ministère de la Santé qui a déclaré avoir été licencié après avoir refusé de manipuler les données du coronavirus.

Membre de longue date de la 12e commission de nomination judiciaire du circuit judiciaire, qui nomme les juges pour pourvoir les postes vacants dans les comtés de Sarasota, Manatee et DeSoto, Ron Filipkowski est un républicain enregistré qui a été reconduit l’année dernière par le gouverneur Ron DeSantis.

Mais, dans sa lettre de démission, Filipkowski a écrit: «Je suis de plus en plus alarmé par la réponse du gouverneur à la pandémie de COVID-19.»

«Je pense que la politique de cet État envers le covid est imprudente et irresponsable», a-t-il ajouté.

Malgré ses inquiétudes, Filipkowski a déclaré qu’il était resté à la commission parce que «la politique de la santé n’avait aucun rapport avec mon travail».

Mais après que les forces de l’ordre de l’État ont perquisitionné le domicile de l’ancienne employée du ministère de la Santé Rebekah Jones, Filipkowski a déclaré que le problème était «désormais juridique plutôt que médical», et il a décidé que «je ne souhaite plus servir l’actuel gouvernement de Floride. à quelque titre que ce soit. »

Jones est un ancien scientifique des données du ministère de la Santé qui a construit le tableau de bord COVID-19 de l’État, qui fournit des mises à jour régulières au public sur les infections à coronavirus, les hospitalisations, les décès et d’autres statistiques vitales liées à la pandémie. Elle a déclaré avoir été licenciée après avoir refusé de «manipuler les données».

Des responsables de l’État ont déclaré que Jones avait été licencié pour insubordination après de multiples réprimandes.

Qui est Rebekah Jones? Un ancien scientifique des données du COVID-19 de Floride a été perquisitionné à domicile par les autorités

Les responsables de l’État enquêtent sur une plainte du ministère de la Santé selon laquelle quelqu’un a piraté le canal de communication d’urgence de l’agence et envoyé un SMS à 1 750 employés avec le DOH et d’autres agences déclarant: «Il est temps de parler avant que 17 000 autres personnes ne soient décédées. Vous savez que c’est faux. Vous n’êtes pas obligé d’en faire partie. Être un héros. Parlez avant qu’il ne soit trop tard.

Des agents ont saisi l’équipement informatique de Jones. Elle a nié avoir piraté le système de communication d’urgence. Un affidavit déposé par un enquêteur de l’État a déclaré que le message texte provenait d’une adresse IP (Internet Protocol) liée au compte Comcast de Jones.

Même si Jones a envoyé le message, Filipkowski s’est demandé s’il s’agissait d’un crime.

«Quel est le crime ici?» Il a demandé. « Le crime est qu’elle envoie un e-mail disant aux gens de dire la vérité? »

Il a également jugé le raid inapproprié.

«Vous n’envoyez pas 12 officiers armés pour attaquer son ordinateur pour faire cela», a-t-il dit. «C’est la Gestapo. Ce sont des tactiques autoritaires de dictateur. Ce n’est pas l’Amérique. Cela m’a vraiment dérangé viscéralement.

Filipkowsi, 52 ans, a déclaré qu’il était un républicain de longue date qui a été président du club républicain du comté de South Sarasota et a été actif au sein du GOP de Sarasota, en tant que conseiller général du parti. Ancien procureur de l’État et fédéral, Filipkowski est maintenant avocat de la défense et, en 2008, il s’est présenté comme défenseur public dans le 12e circuit judiciaire en tant que républicain, perdant au primaire face à Larry Eger. Son fils s’appelle Ronald Reagan Filipkowski.

Mais Filipkowski s’est opposé au président Donald Trump et a voté pour le démocrate Joe Biden, bien qu’il ait voté pour tous les républicains lors des scrutins à la baisse. Il a déclaré que le GOP sous Trump « est plus un culte de la personnalité qui vénère un chef suprême. » Il a travaillé avec le Lincoln Project, un groupe d’anciens républicains opposés à Trump, et a été présenté sur trois panneaux d’affichage à travers la Floride critiquant le président.

Pourtant, alors qu’il s’opposait à Trump, Filipkowski a déclaré: «J’étais bien avec DeSantis jusqu’à COVID; Je pense juste qu’il nous a totalement vendus.

Un porte-parole de DeSantis n’a pas répondu à un message demandant la réaction du gouverneur à la démission de Filipkowski.