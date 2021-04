L’avocat de Deshaun Watson a reconnu lors d’une conférence de presse vendredi que le quart-arrière des Texans de Houston s’était engagé dans une activité sexuelle lors de séances de massage, mais il a déclaré que les rencontres étaient consensuelles.

L’avocat, Rusty Hardin, a indiqué qu’il y avait «parfois des rencontres consensuelles» pendant les séances de massage de Watson. Interrogé plus tard par un journaliste pour clarifier, Hardin a déclaré « nous ne l’avons jamais fui » et la question « a toujours été celle du consentement ».

« Je ne vais pas dans ce que c’est, la nature, les chiffres ou avec qui », a déclaré Hardin. « La question toujours, sur laquelle nous avons toujours insisté: jamais, à aucun moment, en aucune circonstance … ce jeune homme ne s’est jamais engagé dans quoi que ce soit qui n’était pas mutuellement souhaité par l’autre partie. »

Watson, 25 ans, a été accusé d’inconduite sexuelle ou d’agression sexuelle dans des poursuites intentées par 22 femmes au cours des quatre dernières semaines. Les femmes, qui ont déposé leurs plaintes sous le pseudonyme de «Jane Doe», ont généralement allégué qu’il s’était exposé ou touché avec ses organes génitaux lors de séances de massage. Deux femmes l’ont également accusé d’agression sexuelle.

La police de Houston enquête sur au moins une plainte impliquant Watson, et la NFL enquête également sur l’affaire sous les auspices de sa politique de conduite personnelle. Hardin a déclaré qu’il n’avait entendu aucune des deux entités vendredi et ne savait pas combien de femmes avaient déposé des plaintes pénales concernant son client.

Watson, qui a mené la NFL en verges par la passe la saison dernière, a largement nié les actes répréhensibles en sa seule déclaration publique à ce sujet.

Hardin, quant à lui, a réitéré vendredi que « nous ne croyons pas aux allégations » et a défendu à la fois le caractère de Watson et certaines de ses actions liées aux massages.

RÈGLES DU JUGE:Dit que plusieurs femmes poursuivant Deshaun Watson doivent révéler leurs noms

MIKE FREEMAN:Combien de femmes faut-il, NFL, avant de prendre des mesures contre Deshaun Watson?

Flanqué de quatre avocates, Hardin a déclaré que Watson avait reçu environ deux ou trois massages par semaine au cours des quatre dernières années, soit jusqu’à 150 massages par an. Il a déclaré que les protocoles stricts de COVID-19 étaient en partie, mais pas exclusivement, la raison pour laquelle Watson a contacté des massothérapeutes sur Instagram au cours de l’année civile écoulée.

« Vous devez vous souvenir du paysage et toute la disponibilité de ces choses a changé en 2020 », a déclaré Hardin. « … Bien sûr, c’est beaucoup. Et la raison en est qu’il a eu beaucoup de massages. »

Parmi les autres sujets de discussion lors de la conférence de presse:

► Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Watson recherchait des massages auprès de tant de massothérapeutes différents, en particulier lors d’une pandémie mondiale dans laquelle de telles séances pourraient risquer une exposition possible au COVID-19, Hardin a cité le calendrier en constante évolution du quart-arrière, entre autres raisons.

« Son emploi du temps est plus long que celui de tout le monde et il est plus imprévisible », a déclaré Hardin. « Il ne saura peut-être pas avant 11 heures du soir à quelle heure il sera disponible demain. »

► Hardin a décrit le dépôt de poursuites anonymes contre Watson comme «un nouveau modèle d’extorsion».

«Vous le saignez, vous continuez à le dire, vous le dites, vous continuez à en parler», a-t-il dit.

► Interrogé sur le prétendu désir de Watson d’être nu pendant les massages, Hardin a déclaré qu’il pensait que la nudité n’était pas rare dans de tels contextes. Il a ajouté qu’il serait surpris « si les masseuses étaient vraiment choquées ou surprises ou mal à l’aise avec un homme voulant être nu ». (Plusieurs femmes ont affirmé dans des poursuites judiciaires que la nudité de Watson était soit surprenante, soit les mettait mal à l’aise.)

► Hardin n’a pas directement répondu à une question sur les échanges présumés d’Instagram dans lesquels Watson a demandé aux femmes de s’habiller d’une certaine manière pour une séance de massage. Les messages ont été référencés par Tony Buzbee, l’avocat qui représente les 22 plaignants civils.

« Je ne vais vraiment pas entrer dans ce que Tony a dit, car c’est un long, long voyage sur toute la ligne », a déclaré Hardin. « Nous serons heureux de répondre à toutes ces questions. Il y aura des dépositions, il y aura tout le reste. »

Hardin et son équipe ont également passé une partie importante de la conférence de presse à discuter du personnage de Watson.

L’avocate Letitia Quinones, qui a déclaré qu’elle avait survécu à une agression sexuelle, a parlé de l’éducation de Watson et l’a caractérisé comme quelqu’un qui se réconcilie toujours avec sa renommée et sa personnalité publique.

« Ce jeune homme de 25 ans a été plongé dans les profondeurs de quelque chose auquel il n’était pas habitué: l’argent, la renommée et la célébrité », a déclaré Quinones.

Watson a joué collégialement à Clemson, a été sélectionné pour trois Pro Bowls consécutifs et a signé une prolongation de contrat de quatre ans de 156 millions de dollars l’automne dernier.

Un autre avocat de l’équipe de Hardin, Rachel Lewis, a déclaré qu’elle ne savait pas qui était Watson avant de se charger de son affaire. Elle n’est pas originaire de Houston, a-t-elle déclaré, et elle ne regarde pas le football. Mais après avoir passé plusieurs heures avec Watson, Lewis a déclaré: « Je peux vous dire que cet homme n’est pas capable des choses qui sont dans les allégations. »

« Je demanderais à tout le monde de ne pas se précipiter pour juger », a ajouté Lewis plus tard. « … C’est un homme bon. Il ne mérite pas ça. Et je sais que tout le monde verra ça. »

La conférence de presse de Hardin est intervenue quelques heures après deux audiences de motions d’urgence au cours desquelles il a demandé au tribunal d’obliger 13 des femmes anonymes à déposer à nouveau leurs poursuites avec leurs noms attachés. Le juge de chaque audience a fait droit à la demande de Hardin.

Buzbee a déclaré lors de l’une des audiences que neuf de ses clients avaient déjà accepté de se manifester, en plus d’Ashley Solis et de Lauren Baxley, qui ont révélé leur identité lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine.

« Après avoir regardé Ashley Solis fournir sa déclaration convaincante et véridique, ces femmes courageuses se sont senties enhardies et assez fortes pour franchir cette étape importante », a déclaré Buzbee dans un communiqué vendredi après-midi. « Ils sont prêts à être identifiés. »

Hardin est tenu de déposer des réponses formelles à certaines des poursuites dès lundi en vertu de la loi du Texas. Il a laissé entendre que lui et Watson étaient «absolument» prêts à combattre les poursuites judiciaires.

« Ce qu’il veut plus que tout, c’est retrouver sa réputation », a déclaré Hardin.

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.