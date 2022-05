L’avocat qui a comploté pour annuler la perte de Trump recrute des négationnistes pour surveiller le vote

“S’ils font obstruction et ralentissent le processus, cela va être incroyablement difficile”, a-t-elle déclaré.

Mme Mitchell a déclaré que les responsables électoraux « ne devraient avoir aucun problème à ce que les citoyens posent des questions et les aident à mieux faire leur travail ». Elle a noté que les militants ont pour instruction d’être courtois et respectueux.

En effet, lors de la formation de Harrisburg, Jenny Beth Martin, la dirigeante des Tea Party Patriots, un groupe de défense conservateur, a suggéré aux militants d’utiliser une réponse en trois mots chaque fois qu’ils sont frustrés par les fonctionnaires : “Bénissez votre cœur”, a-t-elle dit.

Un essai en Virginie

Mme Mitchell a présenté à plusieurs reprises la Virginie, et en particulier le comté de Fairfax, comme modèle national. Avant la course du gouverneur de l’année dernière entre Glenn Youngkin, un homme d’affaires républicain, et Terry McAuliffe, un ancien gouverneur démocrate, elle a aidé une organisation à but non lucratif de Virginie à organiser des dizaines de groupes en une coalition. Le réseau a finalement formé 4 500 observateurs du scrutin et agents électoraux et organisé 18 groupes de travail locaux, un nombre qui a doublé depuis, selon les organisateurs.

À Fairfax, un bastion démocrate à l’extérieur de Washington, environ trois douzaines de militants associés à la coalition et au Parti républicain local ont parcouru les bureaux électoraux, passant au peigne fin les demandes d’inscription des électeurs, le courrier non distribuable et d’autres documents. Christine Brim, la chef du groupe de travail, est apparue en personne ou a envoyé un e-mail au personnel presque tous les jours, selon Scott Konopasek, le registraire à l’époque. L’opération a pris le temps des travailleurs du comté avec des dizaines de demandes d’informations, ainsi que des interrogatoires informels, a déclaré M. Konopasek.

“Tout ce qu’ils voyaient et qu’ils ne comprenaient pas était une fraude dans leur esprit et c’est ainsi qu’ils formulaient les questions”, a-t-il déclaré. “C’était toujours accusatoire.”

Steve Knotts, le président du GOP du comté de Fairfax, a déclaré que les militants essayaient simplement d’obtenir des réponses, en particulier parce que l’État avait lancé de nouvelles procédures de vote. Mais les responsables électoraux esquivaient souvent leurs questions ou les esquivaient, a-t-il déclaré.