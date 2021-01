Une théorie du complot vantant un avocat qui a défendu les allégations de fraude électorale de Donald Trump suscite la controverse en suggérant que le vice-président Mike Pence pourrait « être exécuté par un peloton d’exécution » pour « trahison ».

L’avocat Lin Wood semble poursuivre sa campagne contre les résultats des élections de 2020.

Si Pence est arrêté, @SecPompeo sauvegardera l’élection. Pence sera en prison en attendant d’être jugé pour trahison. Il devra faire face à l’exécution par un peloton d’exécution. Il est un lâche et va chanter comme un oiseau et avouer TOUT », a-t-il tweeté vendredi.

Lin Wood, un allié fidèle de Donald Trump, a suggéré que le vice-président Mike Pence pourrait « être exécuté par un peloton d’exécution » pour « trahison » pour avoir refusé d’annuler les résultats des élections au Congrès

Wood a tweeté comment il voulait que Pence annule les résultats de l’élection lors d’une session du Congrès mercredi prochain lorsque les votes du collège électoral seront ratifiés

Wood a poursuivi en affirmant que le secrétaire d’État Mike Pompeo était un « donneur de vérité » du côté de Trump.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo @SecPompeo est un donneur de vérité. Lorsque Sec. Pompeo parle, écoute attentivement. il a tweeté peu de temps après son appel à l’arrestation de Pence.

Pence doit superviser la ratification des votes du collège électoral le 6 janvier.

Le processus certifiera enfin la victoire du président élu Joe Biden.

Pence, en tant que président du Sénat, supervisera la session de mercredi et déclarera le vainqueur de la course à la Maison Blanche. Le collège électoral a cimenté le mois dernier la victoire 306-232 de Biden, et les multiples efforts juridiques de la campagne du président Donald Trump pour contester les résultats ont échoué.

Le vice-président Mike Pence supervisera la ratification des votes du collège électoral le 6 janvier

Wood et d’autres ont exhorté Pence à s’immiscer dans le processus bien qu’il n’ait aucune autorité pour modifier le résultat de la session du Congrès.

Jeudi, le ministère de la Justice a réussi à pousser le tribunal de district du district oriental du Texas à rejeter le procès du représentant du Texas Louie Gohmert.

Le procès a nommé Pence, qui a un rôle en grande partie cérémonial dans les procédures de la semaine prochaine, en tant que défendeur et a demandé au tribunal de rejeter la loi de 1887 qui précise comment le Congrès gère le dépouillement des votes. Il a affirmé que le vice-président «peut exercer l’autorité exclusive et la seule discrétion pour déterminer les voix électorales à compter pour un État donné».

Le représentant Louie Gohmert et la liste des «électeurs» républicains de l’Arizona ont poursuivi le vice-président Mike Pence dans un effort pour qu’un juge fédéral basé au Texas donne à Pence le droit de choisir les votes électoraux. Le costume a depuis été jeté

Le vice-président Mike Pence a refusé de signer un plan qui lui ferait choisir de lire les votes exprimés par les « électeurs » du président Donald Trump dans les États que le président élu Joe Biden a remporté lorsqu’il préside une session du Congrès pour finaliser l’élection en janvier 6

En rejetant le procès intenté par le représentant Louie Gohmert, R-Texas, et un groupe d’électeurs républicains de l’Arizona, le juge de district américain Jeremy Kernodle, nommé par Trump, a écrit que les plaignants « allèguent une blessure qui n’est pas assez traçable » à Pence, «et il est peu probable que la réparation demandée soit réparée».

Le ministère de la Justice a représenté Pence dans une affaire visant à trouver un moyen de maintenir son patron, le président Donald Trump, au pouvoir. Dans un dossier judiciaire au Texas jeudi, le ministère a déclaré que les plaignants « avaient poursuivi le mauvais défendeur » – si, en fait, l’un de ceux qui poursuivaient avait réellement « une réclamation juridiquement reconnaissable ».

Le département a déclaré, en effet, que la poursuite s’oppose aux procédures de longue date énoncées dans la loi, «pas aux actions que le vice-président Pence a prises», il ne devrait donc pas être la cible de la poursuite.

Jenna Ellis, avocate pour la campagne Trump, a déclaré dans un tweet vendredi soir: « Je ne soutiens pas les déclarations de l’avocat Lin Wood. Je soutiens la primauté du droit et la Constitution américaine ».

« Une poursuite visant à établir que le vice-président a le pouvoir discrétionnaire sur le décompte, intentée contre le vice-président, est une contradiction juridique ambulante », a fait valoir le département.

Les remarques de Lin Wood vendredi ont suscité un contrecoup, certains remettant en question sa santé mentale après son appel à l’arrestation de Pence.

Wood a précédemment suggéré que Pence est l’ennemi de Trump et a partagé un article de blog suggérant que le politicien prévoyait de faire une pièce de théâtre pour la Maison Blanche en retirant le chef de l’État du pouvoir en utilisant l’amendement 25h.

Wood serait un partisan de la théorie du complot de QAnon et est apparu aux côtés de son collègue avocat et loyaliste de Trump Sidney Powell.

Wood a également suggéré que le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, sur la photo, soit arrêté

Il a récemment appelé les Géorgiens à boycotter le prochain second tour des élections – qui déterminera quel parti contrôle le Sénat et a allégué que le gouverneur républicain de l’État, Brian Kemp, était un « républicain de nom uniquement » et complice de la fraude électorale massive alléguée par M. Trump.

Trump, le premier président à perdre une candidature à la réélection en près de 30 ans, a attribué sa défaite à une fraude électorale généralisée. Mais une série de fonctionnaires électoraux non partisans et de républicains a confirmé qu’il n’y avait pas eu de fraude lors du concours de novembre qui modifierait les résultats de l’élection. Cela inclut l’ancien procureur général William Barr, qui a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de nommer un avocat spécial pour examiner les affirmations du président concernant les élections de 2020. Il a démissionné de son poste la semaine dernière.

Trump et ses alliés ont déposé une cinquantaine de poursuites contestant les résultats des élections, et presque toutes ont été rejetées ou abandonnées. Il a également perdu deux fois à la Cour suprême.

Le président démocrate élu Joe Biden a remporté l’élection présidentielle par plus de 7 millions de voix et obtenu 306 voix au collège électoral, contre 232 pour Trump.

La réunion du 14 décembre du Collège électoral a confirmé ce décompte.

Puis, le 6 janvier, Pence présidera ce qui est habituellement une réunion cérémonielle du Congrès pour compter les votes.

Les membres de la Chambre et les sénateurs sont autorisés à s’opposer au décompte des États – et Gohmert a déclaré qu’il prévoyait toujours de s’engager dans cet effort.