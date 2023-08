L’avocat pro-Trump Eastman obtient une caution de 100 000 $ dans une affaire électorale en Géorgie

John Eastman, ancien avocat de Donald Trump, s’adresse aux membres des médias après avoir quitté le State Bar Court of California à Los Angeles, Californie, États-Unis, le mardi 20 juin 2023.

L’avocat John Eastman a été condamné lundi à payer une caution de 100 000 $ dans l’affaire pénale de Géorgie où il est accusé d’avoir conspiré pour annuler la perte de l’ancien président Donald Trump lors des élections de 2020 de l’État, un dépôt au tribunal montre.

Les accusations d’Eastman concernent ses prétendus efforts post-électoraux pour utiliser de fausses listes d’électeurs pro-Trump pour contester la victoire légitime du président Joe Biden au Collège électoral. Il est inculpé en Géorgie aux côtés de Trump et de 17 autres coaccusés dans un acte d’accusation de 41 chefs rendu par un grand jury d’Atlanta la semaine dernière.

Eastman lui-même fait face à neuf chefs d’accusation, dont un chef de racket et six chefs d’association de malfaiteurs. Il est également accusé d’un chef de sollicitation criminelle et d’un chef de dépôt de faux documents.

La caution pour l’accusation de racket a été fixée à 20 000 $, tandis que les accusations restantes d’Eastman portent chacune une caution de 10 000 $, selon le dossier déposé devant la Cour supérieure du comté de Fulton.

L’ordonnance de cautionnement par consentement, signée par le juge Scott McAfee, oblige Eastman à une surveillance préalable au procès par téléphone tous les 30 jours et lui interdit de parler des faits de l’affaire avec des coaccusés ou des témoins.

Il avertit également qu’Eastman « n’accomplira aucun acte visant à intimider » un témoin ou un coaccusé « ou à entraver de toute autre manière l’administration de la justice ».

Eastman et les 18 autres accusés sont confrontés à une date limite vendredi pour se rendre en Géorgie. Une ordonnance de cautionnement par consentement peut être rédigée avant la reddition d’un accusé afin qu’il ne soit pas détenu en prison pendant que les conditions de sa libération sont élaborées.

David Wolfe, un avocat d’Eastman qui a signé l’ordonnance de cautionnement, lors d’un appel téléphonique, n’a pas dit explicitement à CNBC quand son client se rendra en Géorgie.

Harvey Silverglate, un autre des avocats d’Eastman, a déclaré à CNBC qu’il s’attendait à ce qu’Eastman ne se rende pas d’ici lundi – mais il a assuré que son client le ferait avant la date limite.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.