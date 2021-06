L’avocat plaide pour une probation, pas de peine de prison

Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis reconnu coupable du meurtre de George Floyd avec un genou pressé contre son cou, ne devrait recevoir aucune peine de prison ou bien moins que la peine maximale car il est le produit d’un « système brisé », a écrit son avocat de la défense dans un dossier judiciaire mercredi.

Les procureurs ont fait valoir dans un mémoire déposé mercredi que « les actions de Chauvin ont traumatisé la famille de M. Floyd, les passants qui ont vu M. Floyd mourir et la communauté. Et sa conduite a choqué la conscience de la nation ».

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd en mai 2020, ce qui a déclenché des manifestations de masse et un calcul national autour du racisme systémique et de la brutalité policière.

Chauvin devrait être condamné le 25 juin.

Il encourt une peine maximale de 30 ans de prison parce que le juge chargé de l’affaire a conclu qu’il avait abusé de sa position de confiance et d’autorité, entre autres facteurs aggravants.

Chauvin est en prison dans l’attente de sa condamnation depuis le 21 avril et obtiendrait un crédit pour le temps purgé. Eric Nelson, son avocat, a écrit dans le dossier que Chauvin est à l’isolement dans une prison de haute sécurité car il est susceptible d’être pris pour cible par d’autres détenus.

Trois autres officiers impliqués dans l’incident sont accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre de Floyd. Ils devraient être jugés en 2022.

Les quatre officiers ont été inculpés par un tribunal fédéral d’avoir violé les droits civils de Floyd lors de l’arrestation. Chauvin a fait sa première apparition dans cette affaire mardi.

Pendant ce temps, le ministère de la Justice enquête sur le département de police de Minneapolis pour une violation systémique des droits civils des personnes.

Avocat de la défense: Chauvin était «un homme moyen» avant l’incident

Dans le dossier de mercredi, Nelson a écrit que Chauvin est né d’une « mère, d’un père et d’une sœur aimants », a servi dans l’armée et a reçu des notes élevées lors des critiques pendant 19 ans en tant que policier.

« Aux yeux du public, M. Chauvin a été réduit à cet incident, et il a été dépeint comme un homme dangereux », a écrit Nelson. « Cependant, derrière la politique, M. Chauvin est toujours un être humain. Avant cet incident, M. Chauvin était un homme moyen avec une famille aimante et des amis proches. Il était un mari, un beau-père, un oncle, un frère et un fils. «

Chauvin a le soutien de son ex-femme et de sa famille, a écrit Nelson, et il a reçu des milliers de lettres de soutien du monde entier depuis son arrestation. « M. Chauvin a le réseau de soutien dont il a besoin pour réussir alors qu’il surmonte cet incident », a écrit Nelson. « Par conséquent, la probation est appropriée pour M. Chauvin. »

Les observateurs juridiques s’attendaient à ce que la demande d’une peine inférieure à celle demandée par les directives en matière de peine. Mais ils ont déclaré que le dossier de la défense était offensant parce que Nelson n’a fourni aucune preuve que Chauvin s’excuse et a plutôt fait appel à la sympathie.

« Sur la base du statut de Chauvin en tant qu’officier vétéran et de sa conduite flagrante dans le meurtre de George Floyd de la manière dont il l’a fait, Chauvin devrait être tenu à un niveau plus élevé, pas inférieur », a déclaré Nekima Levy Armstrong, avocate des droits civiques et ancien président de la section de Minneapolis de la NAACP.

« Chauvin mérite la punition la plus élevée possible en vertu de la loi pour ce qu’il a fait », a-t-elle déclaré.

Floyd a été menotté, face contre terre dans la rue, après que des policiers de Minneapolis aient répondu à la plainte d’un dépanneur selon laquelle il avait utilisé un faux billet de 20 $.

Chauvin s’est agenouillé sur le dos et le cou de Floyd pendant environ 9 minutes et demie alors que Floyd criait à plusieurs reprises: « Je ne peux pas respirer », et les spectateurs l’ont enregistré sur leurs téléphones portables.

Même après que Floyd n’ait pas eu de pouls, Chauvin est resté en position jusqu’à ce qu’un ambulancier lui fasse signe de s’éloigner afin qu’il puisse charger Floyd sur une civière.

En plaidant pour la peine maximale, les procureurs ont écrit que l’abus de confiance de Chauvin et la manière dont il a tué Floyd, « était particulièrement odieux car il était vu par des enfants, qui risquaient d’être traumatisés pour le reste de leur vie ».

« Absolument aucune acceptation de responsabilité »

L’appel à la sympathie a peu de chances d’être efficace, a déclaré Joseph Daly, professeur à la Mitchell-Hamline School of Law de la ville voisine de St. Paul.

Nelson « n’a pas abordé de manière adéquate les derniers instants de la vie de M. Floyd, alors qu’il (Chauvin) a continué à s’agenouiller sur son corps même après qu’aucun pouls n’a été trouvé », a déclaré Daly. « Cette réalité seule » appelle une peine plus lourde, a-t-il déclaré.

Bien que le dossier de la défense indique qu’une enquête présentenciel a révélé que Chauvin n’avait pas d’antécédents criminels, il ne dit pas que Chauvin a fait une déclaration à un agent de probation. C’était une occasion manquée d’exprimer des remords, a déclaré Mary Moriarty, l’ancien défenseur public en chef du comté de Hennepin.

Les juges abaissent parfois une peine de prison lorsqu’un accusé accepte la responsabilité de ses actes. Bien que l’affaire fédérale signifie que Chauvin serait peu susceptible d’admettre sa responsabilité, « vous voyez le contraire de cela dans cette note de service », a déclaré Moriarty.

« Il pensait qu’il faisait son travail », a-t-elle déclaré. « Il n’y a absolument aucune acceptation de responsabilité » ou de remords pour la mort de Floyd.

Pour Sarah Davis, directrice exécutive du Legal Rights Center de Minneapolis, le dossier de la défense est « une continuation de la stratégie de défense profondément raciste que nous avons vue tout au long du procès ». Au cours du procès, Nelson a suggéré que la foule composée principalement de spectateurs noirs était une foule en colère et se concentrait sur la consommation de drogues illicites de Floyd.

Le dossier de Nelson ne précise pas de quel « système cassé » Chauvin était le produit.

En règle générale, a déclaré Moriarty, cette référence évoque des images « d’énormes disparités raciales et d’un système conçu de cette manière, de l’esclavage à Jim Crowe à l’incarcération de masse ».

Elle a déclaré que le dossier démontre le privilège que Chauvin a par rapport à ceux qui sont vraiment victimes d’un « système brisé » – des personnes qui ne peuvent pas se permettre d’être libérées sous caution en attendant leur procès et ne peuvent pas facilement être « correctement habillées » en tribunal, comme Nelson l’a décrit Chauvin dans sa note de service.

Chauvin « avait tous les avantages, y compris celui d’être policier », a-t-elle déclaré.

Armstrong a déclaré qu’il est clair que Chauvin est « l’enfant qui explique pourquoi le système est en panne. Nous devons arrêter la pratique consistant à permettre aux policiers d’avoir autant de pouvoir sur la vie des Noirs et très peu de responsabilité lorsqu’ils abusent de ce pouvoir ».

Chauvin a fait appel de sa condamnation. Nelson a maintenu tout au long du procès que l’intérêt public intense a entaché le pool de jurés et que le juge aurait dû changer le lieu ou séquestrer le jury.

Dans un autre dossier mercredi, Nelson fait valoir que ces facteurs ont privé Chauvin d’un procès équitable et qu’un nouveau procès devrait avoir lieu ailleurs.

Tami Abdollah est un correspondant national USA TODAY couvrant les inégalités dans le système de justice pénale, envoyer des conseils par message direct @latams ou envoyez un courriel à tami(at)usatoday.com