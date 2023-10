3 octobre — WILKES-BARRE — L’avocat Lawrence J. Kansky a adressé une lettre au juge du comté de Luzerne, Joseph F. Sklarosky Jr., indiquant qu’il avait été injustement critiqué en audience publique et à nouveau lors d’une réunion privée en raison de ce qu’il appelle une « confusion ». de deux affaires pénales.

Sklarosky, en audience publique, a réprimandé Kansky pour avoir mal interprété une procédure comme une conférence de mise en état plutôt que comme une conférence préalable au procès et une audience de requêtes pour le suspect d’homicide Frangel Garcia Andujar, 21 ans, le 5 septembre.

Kansky pensait que la procédure était une conférence de mise en état au cours de laquelle les avocats et les procureurs fournissent au juge une mise à jour sur les affaires et sur la manière dont ils procèdent à l’échange de preuves, appelé découverte.

Mais l’audience du 5 septembre, qui était prévue le 15 mars, était une audience sur la motion omnibus de Kansky dans laquelle il cherchait à supprimer une série de photos présentées par la police de Hazleton aux témoins et/ou aux victimes et à empêcher le jury d’entendre le témoignage de Garcia Andujar. de mauvais actes antérieurs.

Kansky a déclaré lors d’un appel téléphonique mardi que la « confusion » s’était produite parce que Garcia Andujar avait deux affaires pénales distinctes – homicide criminel et l’autre pour résistance à l’arrestation – puisque l’affaire de résistance à l’arrestation était prévue pour une conférence de mise en état le 5 septembre.

La police de Hazleton et les détectives du comté ont accusé Garcia Andujar d’avoir tué par balle Stanley Jimson, 17 ans, et quatre mineurs lors d’une fête au 182 S. Wyoming St. le 6 mars 2022.

Des témoins ont déclaré aux détectives Garcia Andujar et à un autre homme qu’ils étaient des invités non invités à la fête. Au cours d’une bagarre, Garcia Andujar a brandi une arme de poing et a tiré plusieurs balles frappant Jimson et quatre mineurs, selon les archives judiciaires.

Au cours de la procédure du 5 septembre, Sklarosky a réprimandé Kansky pour ne pas savoir que la procédure était une audience de requêtes. Kansky a déclaré qu’il n’était pas prêt à plaider sur le bien-fondé de sa motion omnibus sans l’avocat de la défense James Scanlon, qui aurait été hors de la zone.

Dans sa lettre datée du 28 septembre, Kansky a décrit Sklarosky en audience publique, « s’est mis en colère et a déclaré officiellement qu’il n’y avait aucune excuse possible pour cette confusion. Vous avez ensuite lu une ancienne ordonnance (du tribunal) datée du 10 mars 2023. , dans le dossier. Après cela, vous avez commencé à crier tout en critiquant publiquement mon personnage.

Un examen du rôle de Garcia Andujar n’a pas d’entrée le 10 mars 2023.

Sklarosky a ensuite appelé Kansky et le procureur adjoint James McMonagle en chambre pour une réunion privée.

Selon la lettre de Kansky, Sklarosky a continué à critiquer Kansky à huis clos.

« Vous m’avez ordonné d’entrer dans votre cabinet où vous avez continué votre tirade injustifiée contre moi. Il est intéressant de noter que vous m’avez montré du doigt et n’avez jamais mentionné mon co-avocat. Vous avez même contesté le calme avec lequel je prenais cette situation et m’avez décrit comme étant un « cavalier », ‘ », a écrit Kansky dans sa lettre.

Kansky a écrit qu’il est resté calme, « dans le but d’apaiser votre colère et vos fausses déclarations injustifiées ».

Kansky a terminé sa lettre en déclarant : « Je ne méritais pas d’être injustement critiqué en public, ce qui aurait pour conséquence d’interférer avec ma relation avocat-client et ma pratique du droit en général. Je ne tolérerai pas que vous sapiez mes capacités dans cette très grave affaire de meurtre.

Un message a été laissé à Sklarosky mardi après-midi.

Les juges sont tenus de suivre le Code de conduite judiciaire du Judicial Conduct Board of Pennsylvania. L’une des règles interdit aux juges de faire des déclarations sur des affaires en cours ou imminentes, mais sont autorisés à faire des déclarations publiques dans le cadre de leurs fonctions officielles et à expliquer les procédures judiciaires.

Garcia Andujar doit ensuite participer à une conférence préalable au procès sur l’affaire d’homicide et à une conférence de mise en état sur l’accusation de résistance à l’arrestation, le 7 novembre.

« Je respecte grandement le tribunal et je respecte grandement le juge Sklarosky », a déclaré Kansky lors de l’appel téléphonique de mardi. « Il y a eu une confusion à cause de la commande et des deux affaires. »