L’avocat hollywoodien Kevin Morris défend un prêt de 5 millions de dollars à Hunter Biden

Après le prêt Chasseur Biden Près de 5 millions de dollars, l’avocat hollywoodien Kevin Morris a reconnu devant le Congrès que le fils adulte du président ne lui devrait aucun remboursement avant les élections de 2024.

CBS News a examiné une transcription de la déposition de Morris, livrée la semaine dernière, dans laquelle il a déclaré au comité de surveillance de la Chambre que les prêts avaient commencé en 2020, moins d’un mois après avoir rencontré Hunter Biden lors d’une collecte de fonds politique pour la campagne présidentielle de son père.

Hunter Biden, flanqué de Kevin Morris, à gauche, et d’Abbe Lowell, à droite, assiste à une réunion du comité de surveillance de la Chambre le 10 janvier 2024, à Washington, DC. Kent Nishimura / Getty Images



Morris, un éminent avocat du divertissement est une présence omniprésente dans les coulisses dans la longue saga politique entourant le fils du président Biden. Dans son témoignage à huis clos, Morris a déclaré aux enquêteurs du Congrès que les prêts couvraient les arriérés d’impôts de Hunter Biden, les paiements liés à son divorce et costumes de paternité, ainsi que les paiements de loyer et de voiture. Morris lui a également fourni des vols sur son jet privé et a payé plus de 875 000 $ pour Oeuvre de Hunter Biden.

Morris a déclaré qu’il n’y avait à l’origine aucun accord formel en place pour que Hunter Biden le rembourse, mais les deux ont depuis convenu d’un plan de remboursement qui ne commencera qu’en 2025. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas demandé le remboursement plus tôt, Morris a déclaré au comité : ” Je ne suis pas obligé de le demander plus tôt. »

Malgré les allégations d’irrégularités politiques de la part des membres du Congrès du Parti républicain, Morris a nié à plusieurs reprises avoir reçu des faveurs politiques de l’administration Biden en échange de son soutien financier au fils du président. Il a déclaré qu’il s’était rendu à la Maison Blanche à trois reprises depuis l’élection de Joe Biden – pour une visite, le mariage de Naomi, la fille de Hunter Biden, et le pique-nique annuel du 4 juillet de l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa comparution devant le comité s’il avait déjà parlé directement avec le président lors de ses visites à la Maison Blanche, selon la transcription, Morris a répondu : « Le président a fait un signe de la main. Et je pense qu’il a dit « Bonjour ». Il fait toujours des blagues sur mes cheveux. Je pense qu’il a fait une blague à propos de mes cheveux. C’était tout.”

Les républicains ont demandé à Morris s’il avait droit à certaines protections juridiques en tant qu’avocat de Hunter Biden. Morris a invoqué le secret professionnel de l’avocat lorsqu’on l’a interrogé sur les discussions avec le fils du président au sujet des prêts. Pourtant, Morris a témoigné que Hunter Biden ne m’avait jamais « rien demandé » et a défendu les prêts comme étant « volontaires ».

Morris a défendu son soutien financier comme le simple produit de l’amitié et d’une tentative d’aider quelqu’un à « se faire tabasser par un gang de gens », faisant référence à ce qu’il considérait comme une diffamation politique injuste à l’encontre du fils du président.

“Je peux prêter de l’argent à qui je veux”, a témoigné Morris. “C’est l’Amérique, et dans ce pays il n’y a aucune interdiction d’aider un ami dans le besoin, malgré l’incapacité de certains à imaginer une telle chose.”

