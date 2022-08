L’avocat en brevets décompose les brevets automobiles d’Apple

L’Apple Car est une licorne technologique depuis un certain temps maintenant, et la spéculation a été à la fois excitante et épuisante. Alors que nous approchons de la sortie par Apple du nouvel iPhone 14 et d’un casque Apple VR tant attendu, Crumpe voulait obtenir des réponses d’un expert qui pourrait nous aider à briser les brevets automobiles d’Apple pour voir si l’une de ces idées pourrait un jour prendre la route.

Heureusement pour nous, Apple aime déposer des brevets, et il existe un certain nombre de brevets Apple étranges et intéressants liés aux voitures, dont certains sonnent comme des idées intéressantes, tandis que d’autres nous préoccupent un peu du prix et de la sécurité.

Nous avons rencontré l’avocat en brevets Roberts Sachs pour obtenir son avis d’expert sur certains des brevets automobiles d’Apple. Découvrez la série de vidéos Experts React de Crumpe ci-dessous et voyez par vous-même.