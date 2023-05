Une défense de YSL a récemment évité une peine de prison pour outrage au tribunal en achetant des ailes de club de strip-tease Magic City pour ses pairs. Oui, c’est vraiment arrivé.

Si vous êtes avocat dans l’affaire la plus médiatisée de votre état, vous devriez peut-être être à l’heure pour le tribunal. Cette leçon a été apprise par Suri Chadha Jimenez qui est arrivé avec quelques minutes de retard pour les débats de mardi, au grand désarroi du juge Ural Glanville.

Lorsque cela s’est produit auparavant, il a ordonné à un autre avocat de déjeuner pour ses pairs ou de faire face à une peine de prison. Et cette fois, il a fait la même suggestion à Jimenez. Ce qui s’est passé ensuite a été un autre moment viral dans le procès en cours.

Selon The Atlanta Journal-Constitutionle club de strip-tease emblématique d’ATL, Magic City, a ouvert tôt pour l’avocat qui a acheté leurs célèbres ailes pour ses pairs.

« Ils ont fait venir un chef tôt, cuisiner toutes les délicieuses ailes pour nous », a déclaré Jimenez. «Ils étaient chauds et prêts à être ramassés au moment où ils m’ont dit. Ils l’ont fait, donc j’étais très heureux. Il a poursuivi: «J’aime soutenir les entreprises locales, j’aime soutenir les employeurs des minorités. J’y suis allé plusieurs fois pour montrer mon soutien à la communauté locale.

Après de nombreux retards et drames dans l’affaire, nous sommes sûrs que les ailes de Magic City ont fait rire tout le monde. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour d’essai YSL car nous prévoyons qu’il y aura encore plus de rebondissements.